Каждый пятый житель Иркутской области – должник

25 апреля 2018 года Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области проводит информационную акцию «Узнай о своих долгах», ставшую уже традиционной. Ее цель – информирование граждан о наличии или отсутствии задолженности по исполнительным производствам, побуждение к добровольной оплате долгов.

«В своей работе мы нередко сталкиваемся с заявлениями граждан о том, что они по каким-либо причинам не знали о наличии долгов. В первом квартале 2018 года в структурных подразделениях Управления на исполнении находилось 905 тыс. исполнительных производств. По данным Иркутскстата на 1 января текущего года, в регионе постоянное население составляет 2,4 млн человек. Если хотя бы убрать из этого количества несовершеннолетних, можно предположить, что почти каждый пятый житель области – должник», - сказал руководитель УФССП России по Иркутской области Теймур Магомедов.

До сведения граждан будет доведена информация о способах оплаты задолженности при помощи интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств», который размещен на официальном сайте Управления - www.r38.fssprus.ru. На территории области акция пройдет в местах массового скопления граждан, на крупных предприятиях, в Иркутске – в здании аэропорта, на Центральном рынке и в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.