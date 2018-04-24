Россияне стали скромнее — для счастья им нужно меньше денег, чем в 2017 году

В опросе Superjob о богатстве, бедности и сумме, обладание которой приносит счастье, приняли участие 2500 россиян. Исследование проводилось в апреле 2018 года.

Сегодня среднестатистическому россиянину нужно 159 тыс. рублей в месяц, что почти на 14% меньше, чем в августе 2017 года. Бедным, по мнению опрошенных, можно считать того, кто зарабатывает менее 18 тыс. рублей в месяц, богатым — человека с доходом выше 447 тыс. рублей.

Порог бедности в Москве и в Санкт-Петербурге выше, чем по стране, и составляет 22 тыс. рублей.

Такая же ситуация и с представлением о богатстве: в Москве эта сумма составляет 566 тыс. рублей, в Северной столице — 511 тыс. рублей. Для счастья в Москве сейчас нужно значительно больше денег, чем в городе на Неве (212 тыс. рублей против 166 тыс. соответственно).

В регионах черта бедности — 18 тыс. рублей, для счастья хватит 150 тысяч, а чтобы считаться богатым нужно 425 тыс. рублей.

Богатство, бедность и счастье по версии мужчин дороже: так, бедный, по мнению сильной половины человечества, получает менее 19 тысяч, по мнению женщин — менее 18 тыс. рублей. Для счастья мужчинам нужно 184 тысяч, женщинам — 136 тыс. рублей. Порог богатства для мужчин — 462 тысяч, для женщин — 434 тыс. рублей.