Россияне стали активнее инвестировать. Количество ИИС превысило 300 тысяч

Согласно данным «Московской биржи», на конец марта 2018 года количество открытых ИИС составило более 321 тысячи счетов.





«Несмотря на не самую обнадеживающую статистику по уровню сбережений россиян – на днях Всемирный банк сообщил, что до 60% россиян вообще не имеют каких-либо сбережений, среди наших клиентов мы отмечаем увеличение интереса к такому продукту как ИИС, – говорит Сергей Королев, начальник Управления по работе с клиентами ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». – ИИС – альтернатива долгосрочному банковскому вкладу, однако доходность ИИС и вклада значительно отличается в пользу ИИС. Именно поэтому все больше клиентов банков в поисках более высокой доходности открывают для себя фондовый рынок».

Открытие брокерского счета ИИС бесплатно, а инвестировать можно начать уже с суммы в 10 тысяч рублей – что делает ИИС привлекательным инструментом для розничных инвесторов. Многих смущает необходимость держать деньги на счете не менее 3-х лет, однако, в случае необходимости эти деньги можно без проблем снять, закрыв ИИС. Правда, при этом придется отказаться от всех налоговых льгот, либо вернуть ранее полученные вычеты.



Кроме того, многие продвинутые инвесторы, которые уже не первый год на рынке, открывают ИИС в дополнение к уже существующему брокерскому счету – и переводят туда долгосрочную часть инвестиционного портфеля. Налоговые льготы на ИИС позволяют увеличить доходность консервативного долгосрочного портфеля, не увеличивая уровень риска, что ценно для пассивных инвесторов.

Еще один существенный плюс ИИС перед банковским вкладом – возможность защитить сбережения от девальвации, обесценивания и других возможных финансовых шоков. На ИИС можно покупать валюту, американские акции, облигации и другие инструменты – одним словом, максимально диверсифицировать портфель.



«Резюмируя, относительно общего количества экономически активного населения страны цифра в 321 тысячу не кажется большой, однако, мы считаем, что это большой шаг вперед», – подчеркивает эксперт "Цериха». По итогам 2015 года было открыто 88,9 тыс. счетов, по итогам 2016 – 195,2 тыс. счетов. В 2017 году количество счетов составило 296,5 тыс. Прирост за первый квартал 2018 года - свыше 20 тысяч счетов. Учитывая позитивную динамику, эксперты ожидают достижения отметки в 400 тысяч открытых счетов ИИС к концу 2018 года.