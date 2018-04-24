В «Спуске в купальниках-2018» на горе Соболиной участвовало почти 700 человек

Спуск в купальниках на Байкальском горнолыжном курорте "Гора Соболиная" прошел уже в пятый раз и собрал рекордное количество участников не только из Иркутска и Байкальска, но и Улан-Удэ, Читы, Красноярска, а также из Китая и Болгарии. В этом году смельчаков было ровно 670 человек, в 2017-м чуть меньше -- 615, сообщает пресс-служба «Гранд Байкал».

Весь день гостей курорта радовала развлекательная программа в латинском стиле Summer Show, танцевальные и фитнес мастер-классы, конкурсы, призы и розыгрыш годового абонемента на катание на сезон 2018-2019 годов. Счастливым обладателем абонемента стал 22-летний сноубордист из Иркутска с 18-летним стажем Артем Коньшаков.

Все, кто не побоялся надеть купальник и скатиться с трассы, получили приятный бонус – бесплатное катание до конца дня.

За минувшую зиму «Гора Соболиная» приняла более 100 000 гостей, здесь прошло несколько развлекательных и спортивных мероприятий. Среди них: первенство Иркутской области и первенство России по горнолыжному спорту, XXI региональный детский горнолыжный турнир «Сибирячок», соревнования памяти основателя курорта Валерия Зверева «Кубок Зверева», которые собрали в этом году рекордное количество спортсменов — 392 человека из 18 городов России.

-- Нас очень радует, что на курорте с каждым годом увеличивается количество молодежи, которая предпочитает активный отдых, поддерживают спортивную форму, заряжаются позитивным настроем. И такие мероприятия, как Спуск в купальниках способствуют привлечению молодых людей к здоровому образу жизни, спорту, - говорит генеральный директор ООО «Гора Соболиная» Екатерина Брюханова, - мы рассчитываем, что в следующем году нас станет еще больше.

Стоит отметить, что сезон на "Горе Соболиной" не закончен. Снег на большинстве трассах еще лежит, на курорте работают инструкторы. После закрытия зимнего сезона, который по предварительным расчетам состоится в середине мая, Гора Соболиная продолжит работу. На площадке курорта будут проводиться традиционные и новые летние мероприятия. Одним из первых станет гастрономический фестиваль Grill Fest.