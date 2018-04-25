Большим задачам – большие данные. Tele2 готов создавать умные города

Чем полезны big data администрациям городов, бизнесу и операторам связи? Каковы критерии успешности цифровых проектов? Чего ждать Иркутску от альтернативного оператора связи? Об этом рассказала Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2, на международном форуме «Телеком-2018. Курс на технологическое лидерство», проведенном деловым изданием «Ведомости» в Москве 17 апреля. Портал SIA.RU записал несколько важных цитат эксперта.

Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2.

Фото из архива Tele2

Про успешность цифровых проектов

«Каковы критерии успешности цифровых проектов? Это, во-первых, наличие данных, во-вторых – наличие 'боли', которую мы можем убрать, и в-третьих – способы эффективно с экономической точки зрения ее решать. Большие перспективы в этом плане мы видим у технологий big data».

Про персональные данные

«Вокруг big data ходит много легенд и мифов. У Tele2 жесткая политика контактов, мы очень аккуратно работаем с данными. Но, по сути, big data – это не про персональные данные. Мы используем агрегированные данные: по движению населения, по подключениям, объему трафика. Нам не важно, кто именно идет по дороге или едет в автобусе. Условно, нам важно понимать, где есть трафик, чтобы обеспечить связь или открыть салон связи».

Фото из архива Tele2

Про сотрудничество с администрациями городов

«Наиболее перспективными заказчиками для нас, пожалуй, являются администрации. Это может быть как сотрудничество на этапе планирования новых районов, постройки школ, так и улучшение имеющейся инфраструктуры города: изменение схемы движения общественного транспорта или оптимизация маршрута сбора мусора со дворов. У операторов есть все необходимое, чтобы помогать администрациям решать эти вопросы. Сейчас мы сотрудничаем с администрацией Москвы в рамках программы 'Умный город' и видим интерес со стороны администраций других городов».

Про партнерство с бизнесом

«Мы считаем, что важно переходить от отношений заказчик-исполнитель к проектной работе. Когда наши специалисты работают вместе с представителем заказчика, который может увидеть в своей компании несовершенства и объяснить, чем могут помочь большие данные – эффект от работы гораздо выше. К сожалению, с точки зрения емкости денег рынок еще очень маленький: компании пока не закладывают в свои бюджеты расходы на аналитику. Мы, как поставщики решений, готовы показать, что от аналитики есть польза».

Фото из архива Tele2

Про внутренние проекты

«Самые интересные проекты у нас возникли в области микроменеджмента. Новые решения для внутренних пользователей появляются постоянно, и эти проекты очень быстро, как правило, в течение года, окупаются.

Например, на основе анализа больших данных мы размещаем салоны связи, строим базовые станции. Есть у нас проект, связанный с поиском и устранением мошеннических схем. Модели анализируют странную активность номеров, находят признаки мошенничества быстрее, чем мы бы делали это вручную.

Еще один пример, из продаж – это local like (модели похожести). Когда мы видим, что большая группа клиентов ведет себя определенным образом, например, выбирает определенные услуги, то мы можем найти еще сколько-то клиентов с похожим поведением и предложить аналогичный набор услуг им. Не нужно обзванивать всех подряд и доставлять абонентам неудобства. И, повторюсь, нам не важно, врачи эти люди или учителя, сколько им лет, что у них написано в паспорте. Модель анализирует обезличенные данные».

Про геоюниты

«Мы анализируем много разной информации по региону: сколько абонентов подключилось, сколько утекло, какие сайты смотрят, какой по ним трафик. Геоюниты – это те же данные, но на более мелких территориях. Мы видим сколько абонентов проживает в данном районе постоянно, сколько из них являются нашими пользователями. Проекты, такие как 4G кинотеатры – не возникают спонтанно, они возникают в результате работы с геоюнитами».

Фото из архива Tele2

Про инерцию

«Есть такой показатель NPS – индекс потребительской лояльности. Он у нас самый высокий в отрасли. Это индикатор того, что к нам придет клиент. Когда я приезжаю в какой-нибудь город в командировку, всегда спрашиваю у таксистов: кто у вас оператор. Если это не Tele2, пытаюсь понять, почему. Иногда, несмотря на неудовольствие, люди ничего не хотят менять. Инерция в этом смысле – наш главные враг. С другой стороны, Tele2 – оператор для активных людей».

Про онлайн клиентов

«Мы обнаружили, что те клиенты, которые покупают у нас сим-карты через онлайн канал – особенные. Они отличаются от среднего клиента. Во-первых, они с нами дольше 'живут', во-вторых, у них более высокая ARPU, то есть средняя выручка на одного пользователя в месяц. В-третьих, они более активны в онлайне: пользуются личным кабинетом, чтобы проверить расходы, редко звонят в контакт-центр. У нас с ними взаимовыгодное сотрудничество».

Про салоны

«У Tele2 принципиально другой подход к продажам: нет собственных салонов. Мы работаем с партнерами по франшизе, и они не меньше нас заинтересованы в предоставлении качественного сервиса. У нас нет 'мясорубки' по перемалыванию сим-карт. Ежегодно в России продается порядка 100 миллионов карт. Наши продажи составляют порядка 10-15% от данных по всей отрасли, но при этом с каждой проданной сим-карты мы гораздо больше получаем живых лояльных клиентов».

Фото из архива Tele2

Про Иркутск

«Иркутск – очень интересный регион для Tele2. Здесь много активных пользователей передачи данных в нашей сети. Они потребляют много трафика и хорошо за это платят. Мы любим Иркутск и видим взаимность по количеству лояльных клиентов. На примере Иркутска мы видим тренды, в какую сторону пойдут другие регионы. Сейчас для нас очень важно развивать 4G. Количество пользователей смартфонов растет, растет потребность в трафике, а сеть 4G гораздо более экономично, чем 3G этот трафик предлагает».

Про 5G

«5G – во многом это пока только маркетинг, поскольку потенциал существующих сегодня сетей 4G еще не исчерпан, а сам стандарт не финализирован. Как он будет выглядеть, станет известно до конца 2019 года. Но мы уже коснулись этой темы, проверили техническую возможность наших сетей для того, чтобы реализовать решения, когда они появятся».