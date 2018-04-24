Harley-Davidson вышел на "большой" лёд Байкала

В последний день марта на озере Байкал состоялся первый в истории Baikal Ice Harley Challenge. Специально подготовленные мотоциклы Harley-Davidson на шипованной резине форсировали ледяную гладь самого глубокого в мире озера, исполняя трюки на радость зрителям.

Это необыкновенное мероприятие было организовано дилером Harley-Davidson Иркутск и отделением H.O.G. Baikal Chapter. Фанаты легендарной марки обожают экспериментировать с мотоциклами, а в последнее время особенно популярно кастомизировать Harley-Davidson для зимних развлечений. Где же, как не в холодной Сибири, на самом известном, глубоком и прекрасном озере Байкал было не попробовать шипованные Харли и продемонстрировать их ходовые качества в сложных погодных условиях.

Впервые сибирский мотосезон открывали так рано – 31 марта, да еще в столь необычном и легендарном месте. Для ответственной миссии выбрали самых достойных райдеров. Дюжина фанатов марки, оседлав шипованные мотоциклы и трайки с рвением проходили положенный маршрут невзирая на погоду и скользкий лёд. Зрители в восторге наблюдали за мастерством райдеров с берега, где для смелых первопроходцев, бросающих вызов зиме, подготовили теплое угощение и удобные шезлонги для отдыха.

Для демонстрации мастерства трюковой езды из Москвы был приглашен спортсмен и стантрайдер Александр Андреев, которого связывает с Harley-Davidson большой опыт выступлений, обучающих программ и мастер-классов.

Состоявшийся впервые Baikal Ice Harley Challenge имел невероятный успех. Организаторы HOG Baikal Chapter и Harley-Davidson Иркутск планируют сделать мероприятие ежегодным и надеются, что, в следующем году байкальский лёд примет гостей на мотоциклах Harley-Davidson со всей страны.