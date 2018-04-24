«Критическая масса накопилась». Олег Тириков о том, что будет с ТЦ в России

В Иркутске закрыты крупнейшие торгово-развлекательные центры – «Карамель», «Сильвер Молл», «Новая дача». Олег Тириков, девелопер, генеральный директор УК "Байкальский капитал", считает трагедию в «Зимней вишне» спусковым крючком к тому, что сейчас происходит с торговыми центрами. Проблемы копились более 20 лет, и в целом ситуация говорит об угрозе "техногенной катастрофы". Олег поделился с порталом SIA.RU мнением о причинах этих событий и о том, что ждет рынок ТЦ в ближайшем будущем.

Локальный взрыв

– Ситуацию с ТЦ по стране в целом можно назвать угрозой "техногенной катастрофы". Критическая масса проблем копилась на протяжении более 20 лет, и в результате в Кемерово случился локальный взрыв. И хотя до Кемерово тоже были трагедии, именно "Зимняя вишня" послужила толчком к тому, что сейчас происходит с торговыми центрами.

Угроза "техногенной катастрофы"

– Опасность возможной "техногенной катастрофы" кроется в следующем: на протяжении более 20 лет ТЦ появлялись в двух вариантах – либо использовались приспособленные здания, построенные в 50-е, 60-е, 70-е годы прошлого века, либо строились новые, спроектированные именно как ТЦ.

Переделанные под ТЦ старые здания, построенные еще в советский период, характеризуются несоответствием текущих нагрузок на несущие конструкции. Сами конструкции в них изношены. Это сформировало предпосылки для возникновения угрозы разрушения зданий. При этом практически во всех таких ТЦ использовали дешевую, некачественную, несоответствующую текущим нагрузкам кабельную продукцию, особенно силовые кабели. Срок эксплуатации этих кабелей во многих случаях уже истек, что в сочетании с использованием несоответствующих требованиям пожарной безопасности горючих строительных и отделочных материалов создает угрозу взрыва и возгорания при коротком замыкании.

Почему это происходит

– Принимаемые сейчас государством "репрессивные" меры носят превентивный характер и нацелены на сбор информации по каждому ТЦ, её исследование и систематизацию в масштабе всей страны, с целью предотвратить "техногенную катастрофу".

Да, от приостановления эксплуатации торговых центров упадет доход как торговых сетей, так и торговых центров.

Да, владельцы всех торговых центров понесут огромные затраты на модернизацию и приведение их в соответствие.

Да, много объектов будет закрыто и "приговорено" к сносу.

Да, будет пересмотрена нормативная база, и кинотеатры и детские игровые зоны будут размещаться не выше 2-го этажа.

Да, многие торговые центры подвергнутся реконцепции. Но, ведь это эволюционный процесс развития государства и общества.

Форматы будут меняться

– Обществом уже не востребованы как 10-20 лет назад классические торговые центры. Общество эволюционирует – изменились запросы и приоритеты, на первый план вышли качественное общение и личностный рост, в приоритете не материальные приобретения, а духовное обогащение. Стал востребован новый формат – общественные пространства как элементы городской застройки, выполняющие также роль многофункциональных центров обслуживания.