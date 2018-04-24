Солид Банк улучшил условия по ряду вкладов для физических лиц

Солид Банк улучшил условия по ряду вкладов для физических лиц.

Оформить вклад «Наш клиент» ранее могли только действующие клиенты банка, теперь он доступен и для новых клиентов, ранее не имевших вклада в АО «Солид Банк». Данный вклад привлекателен довольно высокой фиксированной процентной ставкой – 7% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада «Наш клиент» стала более демократичной (от 100 000 руб.), максимальная сумма не ограничена. Вклад открывается на год. Пролонгация, пополнение и расходные операции по данному вкладу не предусмотрены.

Солид Банк уравнял условия по вкладу «Токио» по всем точкам присутствия, кроме Альметьевска. По всей сети АО «Солид Банк» ставка по данному вкладу является также фиксированной и составляет 7,5% годовых (в г. Альметьевске – 7% годовых). Вклад открывается на 5 месяцев (153 дня), минимальная сумма 100 000 руб. Расходные операции по вкладу «Токио» не предусмотрены, но есть возможность пополнения в течение первых 3-х месяцев. Сумма дополнительных взносов и периодичность пополнения вклада не ограничены. Максимальная сумма вклада 1 400 000 руб., пополнение возможно до достижения этой суммы с учетом начисляемых процентов.