Банку «Союз» исполнилось 25 лет

23 апреля 2018 года банк «Союз» отмечает 25 лет со дня основания*. За четверть века банк прошел серьезный путь развития от небольшого банка, обслуживающего частные предприятия, до универсальной кредитной организации, представляющий широкий спектр услуг розничного, корпоративного и инвестиционного направлений.

За годы работы банк «Союз» завоевал прочную репутацию надежного финансового партнера и вошел в топ-100 российских банков по величине активов. Банку удалось заложить фундамент будущего роста и успешной цифровой трансформации бизнеса для обеспечения клиентов продуктами и услугами высочайшего качества.

Сегодня, благодаря слаженному коллективу, стабильно работающий банк запускает новые процессы, работает над качеством и привлекательностью продуктов для своих клиентов. Наличие операционной прибыли и стабильные рейтинги банка говорят о верных решениях, принимаемых руководством банка, и движении в правильном направлении бизнеса.

Широкая региональная сеть банка охватывает основные промышленные и культурные центры России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Красноярск, Краснодар, Иркутск, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Челябинск, Тюмень, Ижевск, Томск, Братск, Арзамас, Усть-Лабинск, Саянск, Сочи.

Надежность банка подтверждена национальными и международными рейтингами. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило Банку СОЮЗ (АО) долгосрочный и краткосрочный рейтинг «В» по международной шкале, прогноз по рейтингу «Стабильный». Рейтинговое агентство RAEX присвоило Банку СОЮЗ (АО) рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВ+», прогноз по рейтингу «Стабильный». Рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг Банку СОЮЗ (АО) на уровне «ВВ+(RU)» по российской национальной шкале. Прогноз по рейтингу - «Стабильный».

Олег Панарин, Председатель Правления банка «Союз»:

- Все эти четверть века с нами были наши клиенты и партнеры, которые также укрепляли и развивали свой бизнес. Так, что 25-летний юбилей банка — значимое событие не только для нас, но и для наших клиентов и партнеров. В этот торжественный для нас день хочу искренне поблагодарить и высказать слова признательности всем нашим коллегам, партнерам и клиентам за совместный труд и значимый вклад, который каждый из нас вносит в развитие банка и экономики нашей страны.

* Банк СОЮЗ (АО) был основан в 1993 году как АКБ «АЛИНА-МОСКВА». В 1999 году название банка было изменено на АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ», а в 2003 году, после присоединения к нему трёх банков: Автогазбанк, Сибрегионбанк и Народный банк сбережений, объединённый банк получил наименование АКБ «СОЮЗ» (ОАО). В 2015 году наименование банка было изменено на Банк СОЮЗ (АО).