Банк «Союз» объявил режим работы офисов в майские праздники 2018 года

Банк «Союз» информирует об изменении графика работы дополнительных офисов банка в период с 28 апреля по 9 мая 2018 года.

28 апреля 2018 г. - рабочий предпраздничный день по режиму работы понедельника с сокращением времени работы на 1 час;

29 апреля 2018 г. - выходной день, обслуживание клиентов не производится;

30 апреля 2018 г. - рабочий день по режиму работы субботы;

1 мая 2018 г. - нерабочий праздничный день, обслуживание клиентов не производится;

2 мая 2018 г. - выходной день, обслуживание клиентов не производится;

8 мая 2018 г. - рабочий предпраздничный день с сокращением времени работы на 1 час;

9 мая 2018 г. - нерабочий праздничный день, обслуживание клиентов не производится.

В остальные дни офисы банка «Союз» работают в обычном режиме.

Просим Вас заблаговременно совершать предполагаемые операции.