Новости

Банк «Союз» объявил режим работы офисов в майские праздники 2018 года

24 апреля 2018

Читайте также:

АТБ объявил режим работы на майские праздники
24 апреля 2018
БКС Банк объявил режим работы офисов в мае 2018 года
24 апреля 2018

Банк «Союз» информирует об изменении графика работы дополнительных офисов банка в период с 28 апреля по 9 мая 2018 года.

28 апреля 2018 г. - рабочий предпраздничный день по режиму работы понедельника с сокращением времени работы на 1 час;

29 апреля 2018 г. - выходной день, обслуживание клиентов не производится;

30 апреля 2018 г. - рабочий день по режиму работы субботы;

1 мая 2018 г. - нерабочий праздничный день, обслуживание клиентов не производится;

2 мая 2018 г. - выходной день, обслуживание клиентов не производится;

8 мая 2018 г. - рабочий предпраздничный день с сокращением времени работы на 1 час;

9 мая 2018 г. - нерабочий праздничный день, обслуживание клиентов не производится.

В остальные дни офисы банка «Союз» работают в обычном режиме.

Просим Вас заблаговременно совершать предполагаемые операции.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Как работают банки на майские праздники 2018 года":
Все материалы сюжета (5)


Реклама на сайте

Пожарный беспорядок
«Для иркутского бизнеса, имеющего одну или две точки, закрытие ТРЦ – это серьезный удар». Юрий Винников о ситуации на рынке коммерческой недвижимости
«Критическая масса накопилась». Олег Тириков о том, что будет с ТЦ в России
В Иркутске с 23 апреля приостановлена деятельность ТРЦ «Сильвер Молл» и «Ice People»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании