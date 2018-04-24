Банк «Союз» объявил режим работы офисов в майские праздники 2018 года

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Банк «Союз» информирует об изменении графика работы дополнительных офисов банка в период с 28 апреля по 9 мая 2018 года.
28 апреля 2018 г. - рабочий предпраздничный день по режиму работы понедельника с сокращением времени работы на 1 час;
29 апреля 2018 г. - выходной день, обслуживание клиентов не производится;
30 апреля 2018 г. - рабочий день по режиму работы субботы;
1 мая 2018 г. - нерабочий праздничный день, обслуживание клиентов не производится;
2 мая 2018 г. - выходной день, обслуживание клиентов не производится;
8 мая 2018 г. - рабочий предпраздничный день с сокращением времени работы на 1 час;
9 мая 2018 г. - нерабочий праздничный день, обслуживание клиентов не производится.
В остальные дни офисы банка «Союз» работают в обычном режиме.
Просим Вас заблаговременно совершать предполагаемые операции.