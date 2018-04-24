Более 55 000 школьников обучили в первой в России «Академии искусственного интеллекта»

21 апреля в Москве состоялось финальное мероприятие просветительского проекта фонда «Вклад в будущее» и Сбербанка – хакатон по AI «Академии искусственного интеллекта» для школьников.

Участниками хакатона стали учащиеся 7-11 классов со всех регионов России (от Калининграда до Находки), успешно прошедшие соревнование (первый этап) на сайте академии. Лидеры по числу участников проекта – Новосибирск и Санкт-Петербург. Самому юному финалисту – 13 лет, самому старшему – 18.

В рамках хакатона школьники выполняли усложненный вариант задачи онлайн-этапа: прогнозировали исход популярной компьютерной игры Dota2. Десять участников награждены по итогам финала ценными и полезными призами. Кроме того, все победители получили возможность пройти обучение в Летней школе Физтех-лицея.

Первое место занял Александр Мамаев из Челябинска (лицей №97), второе место – Александр Мячин из Новосибирска (лицей №9), третье место у Олега Терентьева из деревни Колтуши (Колтушская СОШ). Кроме того, Полина Воробьёва (Санкт-Петербург, гимназия №52) получила приз в номинации DataLady.

«Важно, что в рамках проекта обучено не только более 55 000 детей, но и более 3 000 учителей. В дальнейшем планируем вовлекать в проект еще больше школ и педагогов, – говорит старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. – Посредством мероприятий академии мы смогли заинтересовать учащихся из самых разных регионов страны технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных».

Мероприятия академии проходили с 1 марта этого года. Проект стартовал с «Вводных уроков по AI» для детей и специальных семинаров для учителей, которые разработали и провели специалисты Сбербанка в школах Москвы и на открытых площадках регионов России (Тюмень, Иркутск, Ульяновск, Томск, Екатеринбург и другие). В ходе уроков школьникам рассказали об истории искусственного интеллекта, основных трендах и перспективах развития AI.

Эксперты, принимающие участие в проекте, работают в сфере искусственного интеллекта, все материалы (онлайн-уроки, задачи и соревнования) специально подготовлены в интересном, понятном для детей формате. Помимо этого, материалы академии рассчитаны и на учителей: любой преподаватель на их основе может провести урок в своем классе. Все необходимые для проведения уроков материалы размещены и доступны учителям для скачивания на сайте проекта (www.ai-academy.ru). Школьники и взрослые могут посмотреть видеоверсии вводных уроков и протестировать себя на знание основ AI. Для тех, кто захочет продвинуться дальше, размещены учебные задачи.

Также на сайте будет размещен специальный навигатор по миру AI: инструкция о том, чему и где учиться, чтобы стать настоящим профессионалом в технологиях искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных.