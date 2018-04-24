Альфа-Банк предоставил $375 млн АО «Атомэнергопром»

Альфа-Банк предоставил дочерней структуре Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомный энергопромышленный комплекс» — два кредита совокупным объемом $375 млн на внутрикорпоративные цели. Объем первого займа составил $225 млн на 5 лет, второго — $150 млн на 4 года. Средства выданы на основании выигранной банком процедуры закупки.

«Альфа-Банк поддерживает партнерские отношения с Госкорпорацией „Росатом“, начиная с 1997 года. На протяжении последних пяти лет мы являемся опорным банком для сектора атомной генерации», — подчеркнул соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.