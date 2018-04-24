«Для иркутского бизнеса, имеющего одну или две точки, закрытие ТРЦ – это серьезный удар». Юрий Винников о ситуации на рынке коммерческой недвижимости

В Иркутске в течение последних двух недель закрыты несколько крупнейших ТРЦ. Многие иркутские предприниматели, делавшие ставку на присутствие своих точек в торгово-развлекательных форматах, оказались заложниками ситуации. Что делать арендаторам и есть ли альтернатива? Об этом SIA.RU рассказал эксперт в области коммерческой недвижимости, исполнительный директор АН «Тысячелетие» Юрий Винников.

Юрий, в чем специфика ситуации для местных и федеральных компаний?

– Местные компании более мобильны и гибки в плане поиска помещения, его выбора, согласования и заключения договора. В тоже время, если у иркутского предпринимателя всего одна или две точки, то закрытие ТРЦ, где он арендует площади – очень серьезный удар по бизнесу, поэтому ему необходимо оперативно решить проблему.

Федеральные компании в этом плане, с одной стороны, более стрессоустойчивы. Закрытие одной точки не оказывает серьезного влияния на бизнес в целом, но с другой, чтобы найти новое место, им понадобится больше времени, так как у них выше требования и строже процедура согласования.

Учитывая, что ситуация с некоторыми ТРЦ может затянуться, есть ли альтернатива? Могут ли имеющиеся свободные площадки в Иркутске заместить выбывшие?

– В принципе, сейчас на рынке еще есть предложения с вакантными площадями – как в центре, так и в районах. Но я не думаю, что все арендаторы из закрытых ТРЦ начнут массово оттуда мигрировать. Дело в том, что формат торговых центров очень популярен у жителей города. Если собственники оперативно смогут устранить нарушения, то большинство ритейлеров останется на своих местах.

Видите ли вы запросы на поиск помещений?

– Да, в нашем агентстве есть заявка от арендаторов из «Карамели», и мы ведем переговоры по одному из помещений формата стрит-ритейл с целью заключить договор аренды. Предложений на рынке достаточно, и найти помещение можно быстро, главное, чтобы оно удовлетворяло требованиям арендатора и подходило по цене.

Но в помещениях формата стрит-ритейл арендатор может столкнуться с проблемами, которых нет в ТРЦ, например, с необходимостью согласования и изготовления вывески, заключением договора на охранно-пожарную сигнализацию и т.п.

Кто может стать бенефициаром данной ситуации?

– Пока до конца не ясно, какую выгоду могут получить те или иные ТРЦ или собственники помещений. В популярных ТРЦ, где нет проблем с пожарной безопасностью, нет и проблем с заполнением арендаторами.

Возможно, на какой-то период эта ситуация вызовет всплеск интереса к свободным помещениям стрит-ритейла, которых в последнее время достаточно много, но они уже не пользуются спросом, как несколько лет назад. Но после решения проблем в закрытых ТРЦ, вектор спроса опять может измениться.

Какова вероятность, что ситуация может коснуться не только крупных торгово-развлекательных центров, но и более мелких торговых центров или даже офисных?

– Я думаю, что ситуация зависит, прежде всего, от собственников зданий. Если они смогут обеспечить пожарную безопасность и соблюсти все требования и нормы, особых проблем быть не должно.