«Авантюра». OneTwoTrip отправит путешественников в зарубежное путешествие по заранее неизвестному маршруту

Сервис путешествий OneTwoTrip отправит клиентов в зарубежное путешествие по заранее неизвестному маршруту. Путешественник выбирает только даты поездки, а также указывает наличие шенгенской визы и города, в которые он не хочет ехать. Направление предстоящей поездки станет известно за 48 часов до вылета, когда покупателю на электронную почту придут авиабилеты, ваучер на проживание и путеводитель с информацией о городе.

Стоимость «Авантюры» фиксирована и составляет 20 тысяч рублей для одного человека и 35 тысяч рублей для двоих. В эту сумму входит перелёт прямым рейсом из Москвы, проживание в отеле не ниже трех звёзд и путеводитель по городу с информацией о достопримечательностях и полезными советами, подготовленный тревел-экспертом OneTwoTrip.

Продолжительность путешествия — три дня, две ночи, при этом оформить заявку необходимо минимум за десять дней до вылета. Количество городов, в которые можно полететь, зависит от наличия шенгенской визы: с ней доступны 48 направлений, без неё — 12. В число направлений «Авантюры» входят Амстердам, Париж, Лиссабон, Женева, Барселона, Милан, Тбилиси и другие популярные у российских путешественников города. При желании на этапе покупки пользователь может убрать до десяти городов, в которых уже был или куда ехать точно не хочет.