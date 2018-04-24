Иркутский ипподром признан банкротом

Арбитражный суд Иркутской области признал банкротом ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом», сообщает пресс-служба суда.

12 апреля на заседании было принято решение о введении на предприятии процедуры конкурсного производства до 11 октября 2018 года, и назначить управляющим Вадима Будневского.

Ранее ЗАО «Иннова Инвест Групп» подало иск в суд о признании иркутского ипподрома банкротом. В 2015 году на предприятии ввели процедуру наблюдения, в марте 2016 года – внешнего управления. Общий размер долга перед кредиторами составил 34,2 млн рублей.

Уточняется, что восстановить платежеспособность предприятия предполагалось путем продажи земельного участка площадью 737,9 тыс. кв. метров. Его стоимость оценивалась 81,5 млн рублей при том, что требования кредиторов. Однако один из кредиторов оспорил в суде положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества.

В пресс-служба суда сообщили, что свободных средств, которые могут быть направлены на погашение кредита, на расчетных счетах и в кассе не имеется. Суд пришел к выводу, что у должника имеются признаки банкротства.