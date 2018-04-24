Экофестиваль «Байкальский калейдоскоп» прошел при поддержке Иркутской нефтяной компании

В конце марта в Байкальске прошел восьмой по счету областной детский экологический фестиваль «Байкальский калейдоскоп». Проект, направленный на формирование экокультуры у ребят в возрасте 12-15 лет, ежегодно реализует ассоциация «Защитим Байкал вместе».

В этом году на мероприятие приехали 88 школьников из 11 муниципальных образований Иркутской области – победители заочного конкурса. Многие мальчишки и девчонки впервые увидели великое озеро, преодолев для этого путь в несколько сотен километров на самолете, поезде и автомобиле.

За три фестивальных дня школьники успели многое: поучаствовали в интеллектуальной игре «Знатоки Байкала», защитили проекты по решению экологических проблем своих территорий, высказали предложения по сохранению природы Байкала, а также продемонстрировали свои творческие способности – спели, станцевали и показали театральные представления.

Победителей в конкурсах талантов определяли по четырем номинациям: «Приезжайте в гости к нам!», «Зелёные» идеи», «Экология начинается с нас!» и «Репортаж с берегов озера Байкал». Одним из самых ярких стало выступление школьников из Нижнеудинска – в качестве визитной карточки ребята в тофаларских костюмах исполнили песни о проблемах озера Байкал.

Проигравших среди команд не было – каждому участнику и педагогу вручили поощрительные призы, приобретенные за счет средств ООО «Иркутская нефтяная компания».