Рынок ожидает роста спроса на грузовые вагоны

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) совместно с ИС "Промышленные грузы" в рамках V ежегодной конференции «Эксплуатация и ремонт грузовых вагонов» провел опрос участников мероприятия, посвященный различным аспектам производства и обслуживания грузовых вагонов, а также перевозок грузов. Подавляющее число респондентов указали, что ожидают роста спроса на грузовой подвижной состав, в первую очередь - на полувагоны с нагрузкой 23 т/ось.

В структуре респондентов анкетирования основную долю (38,1%) составили представители операторов грузовых вагонов, 17,7% - вагоноремонтных предприятий, 11,1% - логистических компаний, 7,9% - грузоотправителей, 4,8% - вагоностроителей.

По мнению большинства участников анкетирования, рост спроса на грузовые вагоны сохранится и в этом году - такие ожидания отмечаются у 84% респондентов. При этом больше всего представители отрасли ожидают роста спроса на обычные полувагоны с нагрузкой 23 т/ось (указали 26% участников) и зерновозы (21%).

По оценкам ИПЕМ, за 1 квартал 2018 года цены на грузовые вагоны по сравнению с концом прошлого года выросли на 9,3 %, при этом рост цен на обычные полувагоны составил 28,7%, инновационные (25 т/ось) – 15,8%, зерновозы – 30,4%. Участники анкетирования указали, что основными факторами, влияющими на рост себестоимости производства подвижного состава, являются рост цен на металлы, прочие материалы и сырье и снижение количества б/у запасных частей на рынке.

Опрошенные ИПЕМ представители отрасли также отметили, что ожидают роста объемов железнодорожных перевозок грузов в среднем на 1,98% по сравнению с 2017-м годом.