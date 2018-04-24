Ирина Леньшина покинула пост советника мэра Иркутска

Ирина Леньшина 24 апреля подтвердила свою отставку с поста советника мэра Иркутска.

«Это обдуманное и взвешенное решение, я написала заявление по собственному желанию. Новое место работы пока не называю», — цитирует Леньшину ИА «ИркСиб».

Леньшина родилась в Иркутске, окончила ИГУ, работала журналистом. Возглавляла пресс-службу администрации Иркутска, с 2008 года — управление пресс-службы и информации аппарата губернатора Иркутской области, а с января 2015 года занимала должность первого заместителя руководителя аппарата губернатора. Назначена советником мэра Иркутска осенью 2015 года после поражения экс-губернатора Сергея Ерощенко на выборах главы региона.