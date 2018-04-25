Опубликован план праздничных мероприятий в Иркутске на 9 мая 2018 года

9 мая муниципальный общественный транспорт будет работать до 24.00 ночи. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое прошло под председательством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

К праздничным торжествам в городе будут приведены в порядок мемориалы, памятники, обелиски, мемориальные доски и воинские захоронения. Также на улицах Иркутска будет размещено более 100 различных праздничных конструкций, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

В областном центре пройдет около 300 мероприятий, посвященных Дню Победы. Празднование Дня Победы завершится салютом в 22.00 на Нижней набережной Ангары. Подробный план мероприятий размещен на сайте администрации города Иркутска: http://admirk.ru/Pages/9-MAYa.aspx .

Тренировки торжественного шествия подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона пройдут на площади графа Сперанского 2, 4 и 5 мая с 19.00 до 22.00. Генеральная репетиция состоится 7 мая с 17.00 до 22.00. Движение транспорта на время проведения репетиций в центре города будет изменено сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.