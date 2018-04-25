Big Data – это не про персональные данные

На каждом шагу мы предоставляем согласие на обработку наших персональных данных. Где они оседают? Кто и с какими целями их использует? Мыслями на эту тему поделились представители операторов связи на международном форуме «Телеком 2018. Курс на технологическое лидерство», проведенном деловым изданием «Ведомости» в Москве 17 апреля. Портал SIA.RU записал несколько цитат спикеров.

Экспертная сессия "Цифровая экономика: основано на реальных событиях"

Фото Н. Понамаревой

Мы не знаем, где оседают наши данные

Цифровизация все плотнее проникает в наш быт. Новые технологии фильтруют для нас контент и прикасаются к нам таргетированной рекламой, когда мы проходим мимо кафе или фитнес-клуба. Человек не в состоянии контролировать этот процесс, нужен кто-то, кому можно делегировать всю работу с персональными данными.

Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам, «Ростелеком»

Фото Н. Понамаревой

«Если на заборе написано 'Маша + Саша', то непонятно, кому предъявлять претензии: Маше, Саше или владельцу забора, – пошутил Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам компании «Ростелеком». – В цифровом мире каждый забор будет оцифрован. Но возникает другой вопрос: все мы как источники уже сейчас 'фоним' данными. И даже не понимаем, где они оседают. То, что мы даем свое согласие на их обработку, не упрощает ситуацию. Нужно, чтобы человек мог делегировать кому-то, кому он доверяет, хранение, защиту, обработку его данных. Возможно, это будет государство или провайдеры».

Цукерберг в растерянности

Технологии знают о нас практически все, и даже способны предсказывать наше поведение. Право, по словам Руслана Ибрагимова, вице-президента по корпоративным и правовым вопросам компании МТС, всегда отстает от экономики. Приходится надеяться, что компании, у которых накапливаются большие данные, придерживаются этических норм. Однако, недавняя история с Facebook и Cambridge Analytica напомнила, что данные порой используют для таргетинга, не спрашивая не только граждан, но и операторов, и владельцев ресурсов.

Александр Поповский, исполнительный вице-президент по корпоративной стратегии и развитию бизнеса, «Вымпелком»

Руслан Ибрагимов, член правления, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам, МТС

Наталья Коваленко, партнер, руководитель межотраслевой группы, «Пепеляев групп»

Фото Н. Понамаревой

«В России еще нет официального понятия больших данных, пользовательских данных, – говорит Александр Поповский, исполнительный вице-президент по корпоративной стратегии и развитию бизнеса компании «Вымпелком». – С одной стороны, это способствует развитию технологий. Они уже способны предсказать, например, что вас скоро бросит девушка. Для этого не нужно подсматривать ее смс-ки, что, кстати, запрещает тайна связи. Вопрос в том, что этических норм в отношении больших данных общество еще не сформировало. Дискуссии с Цукербергом показали, что и в передовых странах с точки зрения развития IT тоже в этом смысле есть растерянность». .

Не важно, что написано в паспорте

Tele2 считает, что операторы связи в вопросах этики – саморегулируемые организации и руководствуются принятыми стратегиями развития. При этом следование этическим нормам не может быть проигрышной стратегией. Кроме того, для самых интересных с коммерческой точки зрения проектов персональные данные не требуются вовсе.

Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию, Tele2

Фото Н. Понамаревой

«Наша стратегия – быть лучшей сервисной компанией, – рассказала Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию компании Tele2. – Это позволяет нам развивать структуру базы и увеличивать выручку, – пояснила она. – В дизайне всех бизнес-процессов, вплоть до мелочей, отражается эта стратегия. У Tele2 очень жесткая политика контактов, мы аккуратно работаем с данными. При этом, наиболее выгодными проектами оказываются те, которые не требуют персональных данных.

Например, в продажах, когда мы видим, что большая группа клиентов ведет себя определенным образом, допустим, выбирает определенные услуги, мы можем найти еще сколько-то клиентов с похожим поведением и предложить аналогичный набор услуг им. Для модели не важно, врачи эти люди или учителя, сколько им лет, что у них написано в паспорте. Она анализирует обезличенные данные».