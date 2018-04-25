24 апреля в Иркутской области ликвидировано 15 лесных пожаров

За минувшие сутки, 24 апреля, в Иркутской области на землях лесного фонда ликвидировано 15 пожаров. Их общая площадь составляла 103 га, покрытых лесом, и 60 не лесных гектаров. Пять очагов потушено в Иркутском районе по два – в Боханском и Тулунском, по одному – в Усольском, Слюдянском, Ангарском, Зиминском, Заларинском, Куйтунском и Тулунском районах.

В локализованном состоянии на текущие сутки перешло два возгорания общей площадью 44 га, покрытых лесом, и 30 не лесных гектаров, по одному в Осинском и Боханском районах, пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

На тушении лесных пожаров 24 апреля было задействовано 139 сотрудников лесхозов и 46 единиц техники.

По прогнозам ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в южных и центральных районах области сегодня установится III, местами IV классы пожароопасности. В условиях действующего особого противопожарного режима запрещается посещение гражданами лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора.