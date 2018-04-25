ЦБ защищает частных инвесторов от субординированных облигаций

Центробанк России может запретить неквалифицированным инвесторам покупать субординированные облигации банков.



«Действительно, субординированные облигации банков несут на себе повышенные риски, - отмечает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс». - В случае проблем с нормативами у банка они могут быть «списаны» или конвертированы в акции. В результате инвестор понесет существенные потери, вплоть до всей вложенной суммы, если банк пройдет процедуру санации».

При покупке неквалифицированные инвесторы склонны недооценивать риски и ориентироваться в первую очередь на доходности инструментов. В этой связи облигация, будучи инструментом с фиксированным доходом, может восприниматься как аналог депозита даже в случае субординированных выпусков, хотя это не так. Риски в данном случае будут существенно выше, считает эксперт.

В результате, принимая ограничение на вложения в субординированные облигации банков, ЦБ защищает неквалифицированных инвесторов от высокорисковых вложений при недостаточно адекватной оценке рисков. В то же время квалифицированные инвесторы, которые обычно держат достаточно диверсифицированный портфель активов, смогут покупать эти выпуски, так как их уровень оценки рисков более адекватен, чем у неквалифицированного инвестора. Плюс к этому в зависимости от риска эмитента в портфеле данные облигации могут занимать незначительные доли.