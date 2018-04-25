Проект по регистрации сделок с недвижимостью в день обращения запустили Росреестр и Сбербанк в Иркутске

24 апреля в Иркутске прошла презентация совместного проекта Управления Росреестра по Иркутской области и Байкальского банка Сбербанка России по электронной регистрации сделок с недвижимостью. В мероприятии приняли участие руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев, председатель Байкальского банка Сбербанка России Александр Абрамкин, директор филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области Татьяна Токарева, директор ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Анна Милицына, руководители ведущих агентств недвижимости Иркутска. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росреестра по Иркутской области.

Руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев

Фото Е.Скубиевой

Совместный проект Управления и Сбербанка по электронной регистрации сделок с недвижимостью был запущен в Иркутске в начале апреля в пилотном режиме. В рамках реализации проекта Управление открыло коворкинг-зону в центре ипотечного кредитования Сбербанка по ул. Дзержинского, 1. Организация удаленного рабочего места ведомства на площадке банка позволит сократить сроки регистрации прав на жилую недвижимость, приобретаемую без привлечения кредитных средств. За две недели реализации проекта специалистами Управления зарегистрировано более 50 сделок. Среднее время оказания услуги составило около 2 часов.

В ходе презентации проекта в режиме реального времени проведена регистрация сделки. После предварительной оценки поступившего пакета документов специалист Управления направил его в электронном виде по защищенному каналу связи в центральный аппарат ведомства для проведения правовой экспертизы и регистрации прав. По окончанию процедуры документ, подтверждающий регистрацию права (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), поступил на электронную почту заявителя. Сделка была зарегистрирована в течение 50 минут.

— Управление активно использует современные технологии в своей работе. Это позволяет нам внедрять на территории региона новые интересные проекты, которые упрощают получение услуг для граждан. Открытие удаленного рабочего места на площадке Сбербанка позволит оказывать одну из самых востребованных услуг Росреестра практически в режиме онлайн, — говорит руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев. — Если при подаче документов в офисе многофункционального центра на регистрацию недвижимости по договору купли-продажи уходит около 5-9 дней, то в офисе банка эту же услугу граждане смогут получить в день обращения. Электронная регистрация является надежным и безопасным способом оформления сделки, при котором минимизируются риски приостановления процедуры. В дальнейшем мы надеемся реализовать этот проект в других крупных городах Иркутской области.

Открытие удаленного рабочего места является вторым совместным проектом Управления Росреестра по Иркутской области и Сбербанка. Ранее в офисах банка была успешно внедрена услуга электронной регистрации для ипотечных сделок. Данный проект значительно упростил процедуру оформления недвижимости для граждан, которые получили возможность подать документы на регистрацию прав в офисе банка сразу после подписания кредитного договора. При этом пакет документов для регистрации прав полностью формируется сотрудником банка и направляется в электронном виде в Управление. Таким образом, заявителям не нужно тратить время на посещение многофункционального центра. Документ, подтверждающий регистрацию прав, направляется на электронную почту собственника и в офис банка.