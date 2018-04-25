Старт интерактивного курса «Открываем прибыльный интернет-бизнес» и онлайн-семинар «Как минимизировать убытки из-за блокировки Telegram» - в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает Вас принять участие в первом семинаре интерактивного курса «Открываем прибыльный интернет-бизнес» и «Как минимизировать убытки из-за блокировки Telegram», которые состоятся на неделе с 24 по 29 апреля 2018 года.

В среду, 25 апреля в 19:00 стартует первое занятие курса «Открываем прибыльный интернет-бизнес». Это курс о том, как выбрать нишу и начать своё дело без больших вложений и отрыва от основной деятельности. Это реальная практика и работа по выстраиванию процессов в бизнесе от ведущих спикеров и действующих предпринимателей в области интернет-бизнеса. Количество мест на курсе ограничено, не упустите возможность бесплатно зарегистрироваться и открыть свой интернет-бизнес.

Куратор курса - Игорь Масленников, собственник нескольких Интернет-магазинов, владелец Интернет-магазина Agmashop.ru и сервиса помощи для Интернет-магазинов Agma.pro, со-основатель маркетингового агентства DNK Club.

Старт курса – в коворкинге «Атмосфера» по адресу: Москва, Ленинский проспект 109, ТРЦ «РИО», 6 - ой этаж

В пятницу, 27 апреля в 15:00, присоединяйтесь к онлайн-семинару «Блокировка Telegram. Как минимизировать убытки для бизнеса». Преподаватель семинара Ярослав Орлов, генеральный директор рекламного агентства Advertsolution. На онлайн-семинаре поговорим о блокировке Telegram и о том, какие последствия могут быть для бизнеса. Чаты, боты и другое — выбор альтернативных каналов. А также узнаем о том, какой алгоритм действий использовать при переходе на другие мессенджеры. Семинар пройдет в прямом эфире, поэтому Вы сможете задать Ваш вопрос преподавателю и получить ответ во время трансляции!

Зарегистрироваться на оба семинара можно по ссылке.