Банк УРАЛСИБ и Visa провели форум «Цифровая весна» для банков-партнеров

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» совместно с Международной платежной системой Visa провели форум для банков-партнеров «Цифровая весна».

Ключевой темой мероприятия стали возможности для банков по развитию карточного, эквайрингового и электронного бизнеса. Форум прошел в новом, интерактивном формате – у каждого из его участников была возможность задать вопросы и пообщаться с экспертами Банка УРАЛСИБ, платежной системы Visa, а также коллегами по индустрии. Для обсуждения были предложены самые актуальные темы по развитию платежных сервисов и технологий: специфика внедрения мобильных кошельков Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, системы ДБО мобильного и интернет-банкинга, расширение функциональности Р2Р-переводов и сервисов электронной коммерции, запуск программ лояльности для эмитентов и ряд других тем.

Программу форума открыл Вице-президент, Начальник Управления по работе с банками-партнерами ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Игорь Демчев, рассказавший о платежных продуктах и сервисах, реализуемых Банком в текущем году.



Андрей Лупаев, директор Департамента цифровых решений Visa рассказал о том, как технологии токенизации меняют современный рынок карточных платежей, о платежных сервисах и о предложениях VISA на базе данной технологии.

Руководитель Дирекции сопровождения банков-партнеров Банка УРАЛСИБ Артем Сычёв представил один из ключевых продуктов для банков-партнеров – облачную платформу ДБО, которая позволяет любому банку в короткие сроки запустить для своих клиентов современный Интернет- и Мобильный банк в фирменном стиле, прединтегрированный с процессингом Банка УРАЛСИБ. Решение отличает невысокая цена, минимальный срок запуска и внедрения, востребованный функционал. Разработчиком и оператором платформы является компания OpenWay, заложившая в новый продукт возможность легкого апгрейда – модульная архитектура платформы позволяет гибко настраивать, обновлять и наращивать функциональные возможности.

Андрей Гордиенко, Директор департамента новых продуктов Visa в докладе «Программа лояльности как инструмент управления портфелем» рассказал о программах лояльности, их важности для банка, а также о том, на что стоит обратить внимание при запуске собственных программ.

Директор по работе с клиентами Банка УРАЛСИБ Марина Красноперова представила доклад о перезагрузке программы лояльности «Комплимент». Ключевое дополнение в программе – это возможность получить cash back за свои операции. Теперь клиенты могут потратить свои баллы на cash back, сертификаты, благотворительность, авиа и железнодорожные билеты, а также забронировать отель. Новая программа лояльности покрывает все потребности клиента и подходит для всех клиентских сегментов.

Директор Департамента по работе со стратегическими партнерами и торгово-сервисными предприятиями Visa Валерий Сивков поделился практическими рекомендациями по работе с малым бизнесом в части эквайринга и формирования пакетных предложений для микропредприятий.

Программа форума также включала интерактивную сессию, в рамках которой прошла бизнес-игра, специально разработанная компанией Visa. Бизнес-игра проводилась в неформальной комфортной обстановке и была нацелена на обмен идеями по созданию максимально эффективного карточного продукта, объединению участников команд в борьбе за победу и призы.