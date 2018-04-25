Банк УРАЛСИБ и компания Samsung Electronics провели конференцию «Маркетинг и технологии для бизнеса и жизни»

Банк УРАЛСИБ и компания Samsung Electronics 20 апреля провели совместную конференцию для предпринимателей «Маркетинг и технологии для бизнеса и жизни». Конференцию посетили около 200 участников - предпринимателей, владельцев бизнеса и специалистов в различных областях. Все гости смогли получить скидки и бонусы от Банка УРАЛСИБ и его партнеров, ознакомиться с новейшими технологиями и испытать на себе виртуальную реальность от Samsung Electronics, протестировать новый Интернет-банк УРАЛСИБ для бизнеса и побывать в интерактивных зонах от партнеров Банка.

Основной темой конференции стали технологии, сервисы и продукты, с помощью которых можно повысить личную эффективность и эффективность своего бизнеса. В рамках конференции обсуждались инструменты увеличения прибыли бизнеса. Эксперты-практики поделились успешными кейсами на тему личного брендинга и создания входящей воронки продаж с применением технологий и возможностей современного маркетинга.

В первом блоке мероприятия с презентациями выступили ключевые спикеры Банка УРАЛСИБ и компании Samsung Electronics.

Руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Екатерина Маландийпредставила на конференции презентацию на тему «Банк в формате 360: как предпринимателю расти внутри банка». «Работа с малым бизнесом является одним из приоритетов для Банка. Мы слушаем предпринимателей и создаем новые продукты и сервисы, чтобы быть максимально полезными нашим клиентам. Начать свой бизнес – дело совсем непростое, поэтому в УРАЛСИБе мы создали целый комплекс сервисов, которые помогут пройти этот путь легко», – отметила Екатерина Маландий.

В числе бесплатных сервисов, которые уже доступны предпринимателям на сайте УРАЛСИБа: удобный сервис регистрации бизнеса; онлайн-резервирование расчетного счета; обучающая площадка для предпринимателей Университет бизнеса, обучение в котором уже прошли более 66 тысяч слушателей; Бизнес-плейс – магазин проверенных решений для бизнеса. Также Банк предлагает пакет услуг «Начни с нуля» для компаний возраста до 3 месяцев с годом бесплатного обслуживания.

Банк УРАЛСИБ на конференции представили также руководитель Дирекции электронных продаж Кристина Зацепина, которая выступила с презентацией на тему «Маркет: как сделать из сайта площадку для продаж» и руководитель Дирекции развития электронных сервисов Андрей Щенников, рассказавший о возможностях, которые будут доступны предпринимателям после старта обновленного Интернет-банка УРАЛСИБ для бизнеса.

Представитель Samsung раскрыл тему безопасности и минимизации рисков, связанных с предоставлением доступа к корпоративной информации, ее возможной утечкой или потерей данных: «С каждым годом корпоративная мобильность становится все более развитым и популярным трендом – технологические инструменты значительно повышают скорость и качество обслуживания клиентов, что создаёт дополнительные преимущества в конкурентном банковском бизнесе. При этом компаниям важно учитывать риски, связанные с доступом к корпоративной информации, ее возможной утечкой или потерей данных. В связи с этим, Samsung предлагает клиентам уникальные программно-аппаратные решения с высоким уровнем защиты: кастомизацию устройства с режимом киоска, удаленное управление и мониторинг парка мобильных корпоративных устройств, разделение личной и рабочей среды».

Во второй части конференции, которая была посвящена маркетингу и продажам, спикеры поделились актуальными лайфхаками и секретами продвижения. С презентациями выступили модератор программы «Бизнес Завод» Школы Бизнеса «Синергия», основатель DNK Club Михаил Колмаков, эксперт в области маркетинга, предприниматель и преподаватель Университета бизнеса УРАЛСИБ Даниил Баженов, генеральный директор CMYK Laboratory, по совместительству популярный бизнес-блогер Ольга Берек и директор отдела продаж сервиса myTarget (MAIL.RU) Яков Пейсахзон.