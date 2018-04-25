Липецкие школьники и Связь-Банк поговорили о финансах

Более сотни учеников липецких школ посетили лекции Связь-Банка, прошедшие в рамках совместного проекта с Министерством финансов РФ «Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 2018».

В липецкой гимназии №19 имени Н.З. Поповичевой встреча с старшеклассниками посвящалась умению бережно обращаться с деньгами. Эксперты Связь-Банка рассказали ребятам и о банковских продуктах, которые в этом помогают.

Часть лекции касалась использования платежных карт: кто получает такую карту, каковы условия ее обслуживания, какие обязательства берет на себя человек, пользуясь «пластиком», что гарантирует ему банк. Отдельное внимание было уделено правилам безопасного использования банковских платежных карт.

«Ребята, которые пришли на лекцию, оказались достаточно подкованы в денежном вопросе, – рассказывает менеджер по продажам в корпоративном канале Операционного офиса «Липецкий» Связь-Банка Кирилл Третьяков. – Но нам удалось их заинтересовать – каждый пример разбирался на основе жизненной ситуации, с которой ребята сталкиваются ежедневно. Ученики задавали каверзные вопросы, например, почему ставка по ипотеке в России 10% годовых, а в мире 1-2%? Или как заработать на снижении курса акций на рынке?»

Уроки по экономической теории в старших классах неизменно вызывают интерес учеников. Связь-Банк планирует продолжать просветительскую работу с детьми и подростками, организуя подобные мероприятия на регулярной основе. После прошедшей лекции ученики липецкой гимназии №19 сказали, что получили много новых знаний, которые планируют применять в жизни.

В школе № 55 «Лингвист» на лекцию пришли ученики 7-8 классов. Темой встречи стало планирование бюджета. Многие ребята уже имели опыт накопления сбережений на дорогостоящую покупку. Эксперты Связь-Банка рассказали школьникам, как научиться правильно экономить, на что не стоит жалеть денег, как тратить с умом.

«На встрече с учениками 7-8 классов ребята задавали много вопросов, которые напрямую не относились к банковскому делу, – рассказал Управляющий директор по развитию розничного бизнеса Операционного офиса «Липецкий» Связь-Банка Александр Гравит. – Удалось поговорить и о влиянии ситуации в Сирии на экономику России, и о социальном неравенстве, и о глобальных геополитических проблемах. Приятно поразило желание школьников получать больше и больше разносторонней информации, умение ее анализировать и встраивать в общую картину мира».