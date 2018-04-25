ВТБ завершил сделку по приобретению доли в аэропорту Геленджик

24 апреля банк ВТБ завершил сделку по приобретению доли аэропорта Геленджик. Владельцами в равных долях выступают банк ВТБ и Таймураз Боллоев. Сделка соответствует всем необходимым российским и международным требованиям.

5 апреля 2018 года ФАС согласовала ходатайство партнеров на проведение сделки.

ВТБ и Таймураз Боллоев приобрели доли ООО «Аэропорт «Геленджик» у ООО «ВестЮн», которому принадлежало 100% долей. Ранее, в феврале 2018 года, «Базэл Аэро» продало активы аэропорта Геленджик в ООО «Аэропорт Геленджик».

Банк ВТБ видит перспективы роста пассажирских перевозок в регионе и планирует развивать инфраструктуру аэропорта после его приобретения.