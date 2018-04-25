Сбербанк занял первое место в рейтинге кредитных организаций по финансовой доступности для клиентов с инвалидностью

Сбербанк занял первое место в рейтинге 20 крупнейших российских банков по уровню их адаптации к нуждам клиентов с инвалидностью, составленным Национальным агентством финансовой информации (НАФИ) в результате первого этапа исследования «Оценка финансовой доступности для лиц с инвалидностью в 2017–2018 годах».

Рейтинг финансовой доступности банков НАФИ составило с помощью экспертов-пользователей из числа людей с различными формами инвалидности. Они проанализировали доступность информации на сайте кредитной организации, возможность получения необходимых услуг и информации по телефону, а также при личном визите в банк.

На сегодняшний день 45 % отделений Сбербанка адаптированы для людей с инвалидностью. Более 3000 банкоматов адаптировано для незрячих клиентов и оборудовано аудиовыходом, более 9000 банкоматов — с азбукой Брайля, больше 16 000 банкоматов расположено на низком уровне — для людей на колясках.

Также по итогам исследования выяснилось, что 92 % людей с инвалидностью имеют счета в банках, платежную карту (82 %) и вклады (40 %). Указанная группа вдвое реже пользуется кредитами (16 %), чем население в целом. Оценивая доступность финансовых услуг, подавляющее большинство незрячих (86 %) заявили, что это представляет для них проблему. Такую же оценку дали две трети неслышащих (64 %). В целом почти половина (46 %) людей с инвалидностью сообщили, что пользоваться финансовыми услугами им сложнее, чем остальным людям.

Итоги рейтинга кредитных организаций по формированию безбарьерной среды для клиентов с инвалидностью подвели и в Банке России. Регулятор выяснил, как кредитные организации выполняют рекомендации по созданию доступной среды для клиентов с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан.

По данным Банка России 43 % банков в основном исполнили рекомендации, данные в конце минувшего года; 25 % кредитных организаций в настоящее время работают над повышением доступности для указанной группы клиентов и намерены завершить эту работу в 2018–2019 годах. Примерно треть банков не исполнили рекомендации регулятора.