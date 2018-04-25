Альфа-Банк поддержал первый сериал для мобильных телефонов о том, как 1968 год изменил мир

Представьте, что в 1968 году уже был интернет, соцсети, мессенджеры и каршеринг.

Альфа-Банк поддержал первый сериал с интерактивными элементами в формате screen life 1968.DIGITAL, который запустила студия «История будущего» Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна совместно с кинокомпанией «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. 1968. DIGITAL стартует 23 апреля 2018 года на двух языках — английском и русском. Станут доступными сразу три серии. В США запуск стартовал в Buzzfeed и Apple News, став не только первым сериалом для смартфонов, но и первым стартапом, заинтересовавшим американские медиа. В России сериал выходит в социальной сети ВКонтакте, а с 24 апреля — в социальных сетях Альфа-Банка

https://www.facebook.com/alfabank/videos/1832261486835199/ ( https://vk.com/alfabank?w=wall-23242408_106141 ) и сервисе Амедиатека.

Документальное историческое содержание 1968.DIGITAL упаковано в свежий формат: каждая история рассказана через экран смартфона, который мог бы быть у главного героя. Габриэль Гарсиа Маркес пишет свой роман в «Заметках» на телефоне, у группы «Битлз» есть чат в WhatsApp, Энди Уорхол постит фотографии со своих выставок в инстаграм, Мик Джаггер выкладывает будущие хиты в Soundcloud.

Цель проекта — показать, как в 1968 году изменилась культура и общество, почему началась сексуальная революция, борьба за права человека и против войны стала мейнстримом, и как мир начал стремительно приобретать современные очертания.

«Альфа-Банк известен своими инновационными проектами и развитием цифровой среды, именно поэтому мы органично встраиваемся в 1968.DIGITAL. Это первый в истории документальный сериал для мобильных телефонов, про то, каким был бы 1968 год с интернетом. Для нас как банка было интересно интегрировать свои различные розничные продукты и сервисы и посмотреть, как бы ими пользовались люди в то время. Альфа-Банк ииновационный банк, поэтому и выбираем смелые и яркие форматы для продвижения», — комментирует директор по маркетингу Альфа-Банка Оксана Беляева.

Каждая из 40 серий рассказывает об одном ключевом герое или событии, определившем жизнь и ценности людей вплоть до сегодняшнего дня. А также о параллелях и рифмах между событиями в Советском Союзе, США, Европе, Азии и Латинской Америке.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople