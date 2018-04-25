Азиатско-Тихоокеанский банк обновил АТБ-Мобайл для Android

Азиатско-Тихоокеанский банк постоянно совершенствует дистанционные сервисы клиентского обслуживания. В апреле 2018 года АТБ провел обновление АТБ-Мобайл для Android. В новой версии мобильного приложения расширен функционал за счет самых современных, полезных и нужных доработок.

Так, дополнительно к сканеру карты теперь добавлен NFC-сканер, который позволяет проводить по карте бесконтактную оплату, а номер карты будет автоматически считываться кассовым устройством.

На устройствах, которые поддерживают авторизацию по отпечатку пальца, теперь пользователь может установить вход по технологии Touch ID.

Для удобства пользователей при выборе получателя платежа (мобильного оператора, интернет-провайдера и т.д.) добавлено новое поле «реквизиты получателя». При нажатии на соответствующий значок в приложении открываются реквизиты нужной организации. Также пользователь может осуществить поиск компании по ИНН, указав его в поле «поиск» в разделе «оплатить».

Кроме того, в боковом меню добавлен раздел «курсы валют», в котором демонстрируются кросс-курсы валют с отражением тренда в режиме реального времени и многое другое.

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