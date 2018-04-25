Деревообрабатывающее предприятие сгорело в Иркутске из-за нарушения техники пожарной безопасности

Неисправность пожарной сигнализации и позднее обнаружение пожара привели к моментальному его распространению на большие площади. На улице Полярной в городе Иркутске минувшей ночью с 24 на 25 апреля около 2 часов загорелось одно из зданий на территории деревообрабатывающего предприятия.

Фото: 38.mchs.gov.ru

На момент прибытия первых пожарных подразделений горела кровля цехов лесопиления и сушки пиломатериалов на всей площади, была угроза перехода огня на прилегающий к зданиям открытый склад пиломатериалов, соседние строения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. В ликвидации пожара участвовали 29 человек личного состава, 12 единиц техники. Пожар тушили шесть часов. В результате пожара уничтожена кровля и пиломатериал цеха сушки на площади 2400 кв.м, повреждена кровля цеха лесопиления на площади 1000 кв.м.

«На территории вплотную к зданиям была складирована древесина – с помощью тяжелой техники в кратчайшие сроки ее оттащили на безопасное расстояние. Созданием противопожарных разрывов удалось предотвратить попадание на нее горящих материалов с крыши, разносимых порывами сильного ветра, скорость которого превышала 20 м/с, – рассказал Виталий Тряпичкин, заместитель начальника службы пожаротушения – начальник штаба пожаротушения, подполковник внутренней службы. – На естественный водоисточник, находящийся за территорией предприятия, была установлена пожарно-насосная станция, которая обеспечила бесперебойную подачу воды».

В настоящий момент продолжается ликвидация последствий пожара – проливка и разбор строительных конструкций.

Сотрудники МЧС проводят проверку по факту пожара в отношении собственников предприятия, а также устанавливают причину его возникновения. Однако, как сообщили в пресс-службе, уже сейчас можно сделать вывод о неудовлетворительном противопожарном состоянии объекта и территории.