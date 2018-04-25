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Иркутянку сняли с авиарейса в Прагу за долги по ЖКХ

25 апреля 2018

Иркутянка не смогла полететь в Прагу из-за 150 тыс. рублей долга по жилищно-коммунальным услугам и игнорирование решения суда, обязывающего ее снести незаконно возведенный торговый ларек. Женщину остановили на пограничном контроле и сняли с авиарейса, рассказали в пресс-службе УФССП России по Иркутской области

Сообщается, что женщина игнорировала предупреждение судебных приставов о добровольном исполнении решения суда об оплате задолженности за услуги ЖКХ и сносе самовольного строения. В связи с этим в отношении неплательщицы приставы вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. После неудачной попытки пересечь границу, женщина погасила задолженность в полном объеме, однако, вылететь за рубеж она сможет только после демонтажа торгового павильона.   


/ СИА /
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