Иркутянку сняли с авиарейса в Прагу за долги по ЖКХ

Иркутянка не смогла полететь в Прагу из-за 150 тыс. рублей долга по жилищно-коммунальным услугам и игнорирование решения суда, обязывающего ее снести незаконно возведенный торговый ларек. Женщину остановили на пограничном контроле и сняли с авиарейса, рассказали в пресс-службе УФССП России по Иркутской области

Сообщается, что женщина игнорировала предупреждение судебных приставов о добровольном исполнении решения суда об оплате задолженности за услуги ЖКХ и сносе самовольного строения. В связи с этим в отношении неплательщицы приставы вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. После неудачной попытки пересечь границу, женщина погасила задолженность в полном объеме, однако, вылететь за рубеж она сможет только после демонтажа торгового павильона.