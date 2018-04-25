В Иркутске Сбербанк и Росреестр внедрили услугу по регистрации сделок с недвижимостью в срок от одного часа до суток

В одном из крупнейших центров ипотечного кредитования Сбербанка в Иркутске (ул. Дзержинского, 1) внедрена услуга оперативной регистрации прав на жилую недвижимость, приобретаемую за собственные средства клиентов без привлечения кредита банка. При этом срок официального оформления перехода прав собственности составляет от одного часа до суток. Новый сервис Сбербанк предложил в рамках расширения сотрудничества с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области и организации постоянного рабочего места для сотрудника Росреестра на площадке банка.

Ранее совместно с Росреестром Сбербанк внедрил в своих офисах, выдающих ипотеку, процедуру электронной регистрации сделок. Это позволило расширить перечень сопутствующих услуг для клиентов, покупающих жилье, и существенно упростить оформление прав собственности. Так, при подписании кредитного договора сотрудник банка формирует полный пакет документов для регистрации прав и направляет его в Росреестр в электронном виде. После оформления сделки подтверждение регистрации поступает по электронной почте клиенту и в банк.

Организация рабочего места для специалиста Росреестра теперь уже непосредственно в подразделении Сбербанка позволяет значительно сократить время оформления документов на право собственности.

«Управление активно использует современные технологии в своей работе. Это позволяет нам внедрять на территории региона новые интересные проекты, которые упрощают получение услуг для граждан. Данный проект является уникальным на территории России. И наши главные цели – сокращение сроков и повышение качества государственных услуг. Нахождение государственного регистратора в офисе банка позволит своевременно выявлять недочеты в представляемых на регистрацию прав документах, что убережет заявителей от приостановлений при проведении процедуры. Также феноменально сокращаются сроки оказания услуги. Право на объект недвижимости будет зарегистрировано в день обращения, в то время как при подаче документов через многофункциональный центр на процедуру требуется 5-9 дней», – отмечает руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области Виктор Жердев.

По сути, у иркутян, а также жителей Шелехова, Ангарска, Усолья, появилась возможность регистрировать через банк сделки покупки жилой недвижимости как с привлечением кредита, так и за личные средства. При этом обеспечить безопасный и гарантированный способ оплаты за наличные позволяет инновационный инструмент Сбербанка – сервис безопасных расчетов. Данная услуга в равной степени защищает интересы всех сторон. Средства покупателя для расчета с продавцом банк зачисляет на специальный блокированный счет, который разблокируется только при переходе права собственности покупателю, и деньги переводятся продавцу. Этой услугой сегодня пользуются уже более 70% клиентов банка, осуществляющих сделки как с ипотекой, так и за собственные средства.

«Сбербанк создает экосистему услуг на рынке недвижимости. Мы уже принимаем и рассматриваем заявки на ипотеку через портал ДомКлик, с помощью этого же сайта клиент может подобрать объект для покупки. У нас есть инструменты для сопровождения сделок по жилой недвижимости, приобретаемой без привлечения кредитных средств. Отлично в этот сервис вписывается услуга электронной регистрации прав на недвижимость. При этом сейчас при участии Росреестра мы смогли предложить оформление перехода прав собственности в рекордно короткий срок. Сервис пилотировали в течение двух недель апреля, за это время проведено более 50 сделок, средний срок регистрации по ним составил 2 часа.

Внедрение новой услуги открывает новые возможности и для наших клиентов, и для наших партнеров. Агентства недвижимости, с которыми мы сотрудничаем, также могут регистрировать через банк свои сделки, в том числе по покупкам жилья без привлечения кредитных средств банка», – говорит председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Отдел по электронной регистрации сделок с недвижимостью размещается на первом этаже офиса Сбербанка по ул. Дзержинского, 1. Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 19.00 без перерыва на обед, суббота, воскресенье — выходные дни.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, государственной кадастровой оценке, геодезии и картографии. Росреестр выполняет функции по организации единой системы государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации. Ведомство также осуществляет федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии, государственный земельный надзор, государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных управляющих.

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