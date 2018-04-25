Восемь домов культуры модернизируют в Усольском районе

Модернизация будет проведена в восьми учреждениях культуры Усолья-Сибирского и Усольского района в 2018 году. Во Дворце культуры в Усолья-Сибирского состоится выборочный капитальный ремонт и частичная реконструкция, в поселке Железнодорожный завершается строительство дома культуры, три учреждения получают субсидию на текущий ремонт, ещё три станут участниками программы по приобретению нового оборудования, сообщает пресс-служба регионального Правительства. Объекты во время рабочей поездки посетила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Дворец культуры Усолья-Сибирского, основанный в 1977 году, является самым крупным центром досуга для жителей города. В нём работает 37 клубных формирований, 8 коллективов имеют звание «Народный».

– В Усолье-Сибирском проживает 80 тысяч человек. Во Дворце культуры занимается почти 1,5 тысячи человек. Это очень значительная цифра. Учреждение крайне востребовано. Тем более, что половина участников клубных формирований – это дети до 14 лет. Здание остро нуждается в модернизации, около 10 лет его ремонтировали только за счет собственных средств учреждения, – отметила Ольга Стасюлевич.

В 2018 году во Дворце культуры заменят окна первого этажа, на это из областного бюджета поступит 1,92 млн рублей. Кроме того, будет проведена реконструкция открытой галереи которая соединяет две части здания. Из-за попадания влаги между плитами металлические конструкции пришли в негодность, появилась опасность обрушения, поэтому галерея не эксплуатируется. В ходе реконструкции её отремонтируют, сделают закрытой и разместят в ней два танцевальных класса. На эти работы из областного бюджета будет направлено 21,2 млн рублей. В будущем зданию требуется ремонт фасада, внутренняя перепланировка для более функционального использования пространства.

Ольга Стасюлевич также посетила учреждения культуры Усольского района. В поселке Железнодорожном она проконтролировала ход работ строительства нового дома культуры. В нём на 50% выполнены внутренние отделочные работы, продолжается монтаж сэндвич-панелей спортивного зала, представляющего собой одноэтажный блок здания.

Трём учреждениям культуры Усольского района в 2018 году будет предоставлена федеральная субсидия на проведение текущего ремонта. Её размер для каждого учреждения рассчитан индивидуально в зависимости от уровня обеспеченности муниципального образования. Получателями средств станут Новожилкинский центр культурно-информационной, спортивной деятельности, Раздольинский центр культурно-информационной, спортивной деятельности и Районный дом культуры. Общий размер средств, выделенных на эти цели федерального бюджета составит 2,8 млн рублей.

Также три муниципальных образования Усольского района в этом году получают субсидию из областного бюджета на развитие домов культуры в общем объеме 2,6 млн рублей. На эти средства приобрести новое звуковое и световое оборудование, одежду сцены, костюмы смогут Новомальтинский центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности, Мишелевский культурно-спортивный комплекс, Железнодорожный информационный культурно-досуговый центр.