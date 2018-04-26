Сбербанк и Иркутскэнергосбыт расширяют сотрудничество

Сбербанк и Иркутскэнергосбыт расширяют сотрудничество по приему платежей. О том, как компании-партнеры намерены развивать сервисы обслуживания, на пресс-конференции рассказали заместитель управляющего Иркутским отделением ПАО Сбербанк Дарья Ефимова и начальник управления по работе с ЖКХ ООО «Иркутскэнергосбыт» Оксана Придиус.

Начальник управления по работе с ЖКХ ООО «Иркутскэнергосбыт» Оксана Придиус (слева) и

заместитель управляющего Иркутским отделением ПАО Сбербанк Дарья Ефимова (справа) .

Фото Е.Скубиевой

Сбербанк является одним из крупных операторов на рынке приема коммунальных платежей. Так, в «Иркутскэнергосбыт» через банк поступает порядка 45 процентов от общего объема платежей.

«В этом году мы намерены расширять сферу нашего сотрудничества и видим два основных направления для совместной деятельности: предоставление справочной информации по запросам населения, а также помощь в быстрой оплате счетов», – отметила Дарья Ефимова.

Для работы с клиентами на площадках Сбербанка планируется открытие специализированных Центров обслуживания населения «Иркутскэнергосбыт». Пока таких работает два – в г.Иркутске (ул. Волжская, 15) и г. Братске (ул. Мира, 31). По сути, для потребителей это дополнительные точки получения информации и консультации по услугам ООО «Иркутскэнергосбыт». Здесь можно уточнить сведения по начислениям, действующим тарифам, а также сразу оплатить счет.

Кстати, для оплаты физлица сейчас чаще используют дистанционные сервисы. Например, «Автоплатеж». Это удобный, быстрый и безопасный способ. Достаточно провести настройку один раз и затем контролировать платежи посредством СМС-сообщений от банка. Оплата проводится со счета банковской карты при полном контроле потребителя.

Фото Е.Скубиевой

В пользу ООО «Иркутскэнергосбыт» через «Автоплатеж» уже оплачивается четверть счетов. При этом для тех клиентов, которые еще не используют эту услугу, реализован еще один новый сервис – «Смарт-платеж». Это специальный сервис информирования о задолженности с возможностью моментальной оплаты.

«Наши общие клиенты получают СМС с номера 900 с информацией о сумме задолженности и предложением сразу же погасить ее. Если несколько раз получатель такого сообщения принимает это приглашение и оплачивает счет, банк предлагает подключить ‘Автоплатеж’ и сделать оплату счетов еще более удобной», – рассказала Дарья Ефимова.

Продолжая тему сотрудничества, в свою очередь начальник управления по работе с ЖКХ ООО «Иркутскэнергосбыт» Оксана Придиус прокомментировала, что совместно с банком компания реализовала пилотный проект по организации безналичных фронт офисов.

«Терминалы для приема безналичной оплаты установлены в большинстве точек обслуживания ‘Иркутскэнергосбыта’. На сегодняшний день оплата с помощью банковской карты принимается в наших офисах в Иркутске, Ангарске, Усть–Орде, Черемхове, Тайшете, Еланцах, Жигалово и других городах», – уточнила Оксана Придиус.

Фото Е.Скубиевой

Как и Сбербанк, компания «Иркутскэнергосбыт» совершенствует сервисы для клиентов. Так, и веб-версия, и мобильное приложение «Личный кабинет» за последнее время значительно обновились. Теперь с его помощью можно проверить состояние счета, получить ответ на интересующий вопрос. Также в конце каждого месяца можно передавать показания приборов учета, а до 10 числа – оплачивать электрическую и тепловую энергию, горячую воду через сервисы Сбербанка.

«Интерес населения области к Сбербанку высок. Наши главные задачи – обеспечение высокого качества обслуживания потребителей, прозрачность, а также доступность платежей. Сотрудничество с банком очень помогает в этом деле. Кстати, для поощрения наших клиентов мы запустили совместную акцию. Жители области имеют возможность стать обладателем подарочного сертификата на сумму 3 тысячи рублей. Для участия в акции с 1 марта по 31 мая 2018 года необходимо провести не менее двух платежей за теплоэнергию и/или электроэнергию в пользу ООО ‘Иркутскэнергосбыт’, ПАО ‘Иркутскэнерго’ через Сбербанк Онлайн, либо при подключении ‘Автоплатежа’. Сумма каждого платежа за электроэнергию должна быть не менее 500 рублей, за теплоснабжение – 1500 рублей. Акция уже привлекла более 2 тысяч человек. Регистрация участников осуществляется в личном кабинете ООО ‘Иркуткэнергосбыт’», – пояснила спикер компании.