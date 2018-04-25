Примсоцбанк предлагает оплачивать ипотеку в интернете

Примсоцбанк обновляет функционал интернет-банкинга и мобильного приложения «ПримСоцЛ@йн». Теперь частично досрочно погасить ипотечный кредит можно через интернет.
Для выполнения операции необходимо заполнить заявку в сервисе «ПримCоцЛ@йн» в разделе «Заявления, сообщения» и обеспечить наличие денежных средств на счете для погашения ипотеки. Статус исполнения вашей заявки можно отследить в Личном кабинете. Там же будет размещён обновлённый график платежей.
«Чем больше услуг доступно через интернет, тем комфортнее людям работать с Банком, – отмечает Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» - Мы стараемся перенести в интернет все услуги, по которым возможно дистанционное предоставление без посещения офиса банка».
Узнать об интернет-банкинге и мобильном приложении «ПримCоцЛ@йн», а также о других электронных сервисах Примсоцбанка можно во всех офисах Банка, на нашем сайте, а также по номеру единой справочной службы 8-800-200-42-02.