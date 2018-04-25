Примсоцбанк предлагает оплачивать ипотеку в интернете

Примсоцбанк обновляет функционал интернет-банкинга и мобильного приложения «ПримСоцЛ@йн». Теперь частично досрочно погасить ипотечный кредит можно через интернет.

Для выполнения операции необходимо заполнить заявку в сервисе «ПримCоцЛ@йн» в разделе «Заявления, сообщения» и обеспечить наличие денежных средств на счете для погашения ипотеки. Статус исполнения вашей заявки можно отследить в Личном кабинете. Там же будет размещён обновлённый график платежей.

«Чем больше услуг доступно через интернет, тем комфортнее людям работать с Банком, – отмечает Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» - Мы стараемся перенести в интернет все услуги, по которым возможно дистанционное предоставление без посещения офиса банка».

Узнать об интернет-банкинге и мобильном приложении «ПримCоцЛ@йн», а также о других электронных сервисах Примсоцбанка можно во всех офисах Банка, на нашем сайте, а также по номеру единой справочной службы 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 94 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.