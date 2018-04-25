Связь-Банк предлагает посетителям Банки.ру специальный вклад «Ставка надолго!» под 7,35%

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) предлагает посетителям портала Банки.ру открыть вклад «Ставка надолго!» на специальных условиях под 7,35% годовых в рублях.

Срок депозита в 730 дней позволяет зафиксировать ставку на 2 года на любую сумму от 50 тысяч рублей. Для этого достаточно получить промо-код на сайте www.banki.ru.

По мнению аналитиков портала Банки.ру, вклад отличают доступная минимальная сумма, высокая процентная ставка и льготные условия досрочного расторжения. Проценты выплачиваются в конце срока. Вклад автоматически продлевается на условиях популярного депозита Связь-Банка «Максимальный доход» на 367 дней.

С другими актуальными условиями по промо-вкладу Связь-Банка и Банки.ру «Ставка надолго!» можно ознакомиться на портале в разделе «Специальные предложения».

Новый вклад от Связь-Банка доступен в любом в офисе в 54 регионах России по промо-коду, полученному на www.banki.ru. .