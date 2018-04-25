Новости

Связь-Банк предлагает посетителям Банки.ру специальный вклад «Ставка надолго!» под 7,35%

25 апреля 2018

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) предлагает посетителям портала Банки.ру открыть вклад «Ставка надолго!» на специальных условиях под 7,35% годовых в рублях.

Срок  депозита в 730 дней позволяет зафиксировать ставку на 2 года на любую сумму  от 50 тысяч рублей. Для этого достаточно получить промо-код на сайте www.banki.ru.

По мнению аналитиков портала Банки.ру, вклад отличают доступная минимальная сумма, высокая процентная ставка и льготные условия досрочного расторжения. Проценты  выплачиваются  в конце срока. Вклад автоматически продлевается на условиях популярного депозита Связь-Банка «Максимальный доход» на 367 дней.

С  другими  актуальными  условиями  по  промо-вкладу Связь-Банка и Банки.ру «Ставка  надолго!»  можно  ознакомиться  на  портале в разделе «Специальные предложения».

Новый вклад от Связь-Банка доступен в любом в офисе в 54 регионах России по промо-коду, полученному на www.banki.ru. .


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

Солид Банк. Вклад «Токио».
Сумма вклада от 100 000 рублей. Срок 153 дня. Ставка 7.50% годовых..
Пополнение вклада допускается, при этом общая сумма вклада с учетом доп.взносов не может превышать 1 400 000 рублей.

Реклама на сайте

Телеком 2018. Курс на технологическое лидерство
Большим задачам – большие данные. Tele2 готов создавать умные города
Big Data – это не про персональные данные
"Точки роста" цифровой экономики
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании