ВТБ на треть увеличит число банкоматов с функцией recycling в Сибири

В 2018 году ВТБ нарастит число банкоматов с функцией recycling в Сибирском федеральном округе до 376, увеличив этот показатель на 36%. Об этом заявил в ходе визита в Улан-Удэ член правления, руководитель департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков.

Сеть банкоматов ВТБ в СФО по итогам 1 квартала 2018 года достигла 2,4 тыс. штук. Сеть универсальных устройств (с функцией внесения и снятия наличных) в регионе составляет более 940 устройств. Из них более трети приходится на банкоматы с функцией recycling.

Банкоматы с функцией recycling представляют собой замкнутый цикл: денежная наличность, внесенная одним клиентом, используется для выдачи банкнот при запросе другому без процедуры инкассации.

Устройство самостоятельно осуществляет проверку подлинности внесенных купюр по четырем категориям. Выдаче другим клиентам подлежат только те купюры, которые проходят проверку не менее чем по четырем машиночитаемым защитным параметрам и отвечают всем признакам подлинности.

Функция recycling позволяет обеспечить более длительную работу банкомата без остановок на инкассацию, что является преимуществом для пользователя. Продолжительность беспрерывной работы recycling между инкассациями в три раза больше, чем у устройств без такой функции.

На сегодняшний день ВТБ имеет одну из самых широких сетей подобных банкоматов. По итогам 2017 года она выросла вдвое, до 1,8 тыс. устройств Это позволило банку сократить издержки и оптимизировать операционные затраты только за счет сокращения количества плановых инкассаций на 90 млн рублей по итогам прошлого года.

«В 2018 г. мы будем развивать сеть устройств самообслуживания преимущественно за счет наращивания количества банкоматов с функцией recycling. В СФО количество таких банкоматов в нынешнем году планируется увеличить на 36%, до 376 штук», - отметил Валерий Чулков.