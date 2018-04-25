ВТБ выпустил в Сибири почти 750 тысяч карт «Мир»

С момента старта эмиссии в целом по стране ВТБ выпустил более 5,5 млн карт Национальной платежной системы. Около 750 тысяч из них пришлось на Сибирский федеральный округ.

Основную часть выданных карт «Мир» составляют зарплатные карты сотрудников бюджетных организаций.

Наиболее популярными операциями являются снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.

Владельцам карт «Мир», эмитированных банком ВТБ, доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети группы ВТБ без комиссии, пополнение карт, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), в том числе, бесконтактно, проведение операций в интернете.

Клиенты банка могут использовать «Мир» для получения зарплаты, пенсии и других социальных выплат. Условия обслуживания по ним и по картам других платежных систем идентичны на всей территории РФ.