ВТБ выдал в Сибири 3,5 миллиона новых купюр

Банк ВТБ выдал в Сибирском федеральном округе почти 3,5 млн купюр номиналом в 200 и 2 000 рублей в своих устройствах самообслуживания. Количество внесенных клиентами банкнот составило более 1,3 млн штук. Таким образом, общее число купюр нового образца, с которыми были совершены операции в банкоматах ВТБ региона, близко к 5 миллионам.

Объем операций c купюрами номиналами 200 и 2000 рублей в целом по РФ достиг 8,6 млрд рублей. Активнее клиенты снимают новые банкноты (6 млрд рублей). 85% операций клиенты совершено с купюрой в 2 000 рублей.

Первые устройства самообслуживания ВТБ начали принимать и выдавать новые купюры ЦБ РФ в конце декабря 2017 г. В Сибирском федеральном округе общее число купюр нового образца, с которыми были совершены операции в банкоматах ВТБ, достигло 630 тыс. штук. Объем операций по выдаче банкнот составил 1,1 млрд рублей.

Для справки:

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние финансовые организации Группы предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию, лизингу, факторингу или иные услуги финансового характера.

Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира.

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (13 009,3 млрд рублей) и средствам клиентов (9 144,7 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акци