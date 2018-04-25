Александр Якубовский: «Закрытие ТРЦ ставит под угрозу работу более чем 400 рядовых арендаторов в Иркутске»

Оценить работу межведомственных групп, проверяющих торговые центры в регионе, предложил Председатель Иркутского регионального отделения «Опоры России» Александр Якубовский.

Согласно тексту его открытого заявления, ситуация с массовым закрытием крупных ТРЦ в Иркутске и других муниципалитетах Иркутской области вызывает серьезную обеспокоенность предпринимательского сообщества региона, большинство из которых давно и честно ведет бизнес.

«Учитывая количество торговых точек в каждом из объектов, закрытие ТРЦ ставит под угрозу работу более чем 400 рядовых арендаторов в одном только городе Иркутске, – говорится в сообщении. – А так как здания закрываются на длительный срок, то и сотрудники торговых центров остаются без работы».

Александр подчеркнул, что в последние недели в иркутскую «Опору России» массово стали обращаться арендаторы и представители собственников закрытых торговых объектов.

«Они отмечают, что оказывают всевозможное содействие надзорным ведомствам и уже оперативно устраняют все выявленные нарушения. И, что самое главное – они убеждены, что эти работы вполне по силам вести без принятия столь радикальных обеспечительных мер» – объясняет Александр Якубовский.

По мнению Председателя Иркутского регионального отделения «Опоры России», приостановка работы ТРЦ никак не поможет в исполнении предписаний прокуратуры, а длительные сроки рассмотрения дела в суде приведут лишь к дополнительным необоснованным убыткам собственников и арендаторов. Поэтому он и обратился к руководству Прокуратуры Иркутской области и в ГУ МЧС России по Иркутской области с предложением провести совещание по оценке работы межведомственных групп, проверяющих торговые центры в регионе.