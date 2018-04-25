Виктор Кондрашов: Политика импортозамещения открыла уникальные возможности для развития пищевой и перерабатывающей промышленности региона

В иркутском выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» состоялось открытие XXIV специализированной выставки продовольственных продуктов, напитков, сырья и оборудования «Сибпродовольствие». Всего в выставке принимают участие 85 организаций, из них более 50 – представители агропромышленного комплекса. Свою продукцию представляют предприятия не только Иркутской области, но и Республики Бурятия, Красноярского, Алтайского и Краснодарского краев, Томской, Воронежской, Кемеровской и Московской областей, Кореи и Китая. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

В деловой программе выставки запланировано проведение круглых столов по теме «Региональные производители и торговые сети: как строится взаимодействие» и «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Иркутской области как перспективное направление сбыта». Как отметил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов, политика импортозамещения открыла уникальные возможности для развития пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Это многопрофильный комплекс предприятий мясомолочной, хлебопекарной, кондитерской и других отраслей, объединяющих более 600 предприятий различных организационно-правовых форм собственности. С развитием производства сельхозпродукции и по мере насыщения внутреннего рынка продовольственными продуктами планируется наращивание экспорта и расширение географии поставок продовольственных товаров Приангарья. По итогам 2017 года Иркутская область входит в пятерку лидеров среди регионов Сибирского федерального округа по экспорту продовольствия и сырья.

– Правительство Иркутской области оказывает особую поддержку сельхозтоваропроизводителям в виде различных субсидий и дополнительных дотаций, чтобы поднять рынок. И, конечно, рассматриваются вопросы по экспорту готовой продукции некоторых производителей. За что бьемся? За то, чтобы экспорт пшеницы был, рапс чтобы быстро проходил согласование на экспорт. Понимаем, что у нас есть избытки продукции, которые переполняют областной рынок, в том числе – это производство птицы. С этой продукцией необходимо выходить в соседние регионы. Вопрос только в ограничительных мерах, – подчеркнул Виктор Кондрашов.

Как отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, впервые в рамках выставки пройдет областное мероприятие - праздник «Продукты Приангарья», участие в котором примут организации агропромышленного комплекса, подтвердившие высокое качество производимой продукции и получившие право пользования указанным товарным знаком. Они проведут ярмарки-распродажи продовольственных товаров и дегустации новых видов продукции. Сейчас в регионе право использования товарного знака получили 30 организаций АПК. В ближайшее время межведомственной комиссией будут рассмотрены заявки еще от четырех предприятий на право получения товарного знака.

– «Продукты Приангарья» – это бренд Иркутской области, который символизирует качество продукции, произведенной в нашем регионе. Предприятия-обладатели этого товарного знака очень активно экспортируют свои продукты далеко за пределы региона. Отмечу, что выставка играет важную роль в повышении имиджа и конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей, защите регионального рынка от некачественной привозной продукции, стимулировании развития производства высококачественной пищевой продукции из местного сельскохозяйственного сырья, – сообщил Илья Сумароков.

Впервые в рамках выставки пройдет фестиваль сладостей в котором примут участие производители и поставщики кондитерских изделий. «Сибпродовольствие» продлится с 25 по 28 апреля 2018 года.