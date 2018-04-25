Иркутским предпринимателям предлагают поучаствовать в опросе по кандидатуре будущего бизнес-омбудсмена

Министерство экономического развития региона области принимает мнения предпринимательского сообщества о кандидатуре на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Опрос начался сегодня и продлится до 10 мая включительно, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Мнения принимаются посредством личной передачи в минэкономразвития на бумажном носителе по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 337 с 09:00 до 18:00 часов (обед с 13:00 до 14:00); факсимильной связи по телефонам 8(3952) 25-44-62, 24-12-49; электронной связи на адрес электронной почты econom@govirk.ru/

Датой поступления мнения субъекта предпринимательского сообщества считается дата регистрации указанного мнения в уполномоченном органе. Мнения, поступившие позже указанного срока, министерством не учитываются. Файл в формате Word для заполнения утвержденной Губернатором Иркутской области формы выражения мнения предпринимательского сообщества можно скачать по ссылке http://irkobl.ru/authorities/upolnomochennyy-po-zashchite-prav-predprinimateley-v-irkutskoy-oblasti/.

До 16 апреля пост бизнес-омбудсмена занимал Алексей Москаленко, но он подал в отставку.