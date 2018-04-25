28 и 29 апреля изменится схема движения общественного транспорта в Иркутске

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28 апреля с 12:00 до 22:00 площадь графа Сперанского будет закрыта для проезда в связи с подготовкой к I Международному чемпионату по функциональному пожарно-спасательному многоборью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

В время маршруты общественного транспорта будут проходить следующим образом: