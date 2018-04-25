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28 и 29 апреля изменится схема движения общественного транспорта в Иркутске

25 апреля 2018
Фото: 163gorod.ru

28 апреля с 12:00 до 22:00 площадь графа Сперанского будет закрыта для проезда в связи с подготовкой к I Международному чемпионату по функциональному пожарно-спасательному многоборью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

В время маршруты общественного транспорта будут проходить следующим образом:

  • автобусы № 3, 7к, 8, 11, 16, 20, 23, 38, 64, 67, 80, 90 после ул. Ленина направятся по улицам Сухэ-Батора, Сурикова, Марата, Чкалова и далее по маршрутам;
  • автобусы № 6, 14, 28, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 60, 65, 66 после ул. Сухэ-Батора пойдут по ул. Сурикова, Марата, Чкалова и далее по маршрутам;
  • маршруты № 12, 16к при следовании в центр после ул. Ленина направятся по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова, Ленина и далее. Остановка «Площадь графа Сперанского» будет исключена;
  • автобус № 56 при следовании из пр. Радищева в центр после ул. Рабочая поедет по улицам Нижняя Набережная, Сурикова, Марата, Чкалова и Ленина.
  • 29 апреля в связи с проведением чемпионата с 9:00 до 19:00 будет закрыт проезд вокруг сквера Кирова. На это время маршруты общественного транспорта будут проходить следующим образом:
  • № 3, 7к, 16, 20, 23, 38, 64, 67, 80, 90 при следовании из центра после ул. Ленина поедут по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановка «Площадь графа Сперанского» будет исключена;
  • № 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 65, 66 при следовании из центра после ул. Карла Маркса будут двигаться по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Вместо остановки «ул. Сухэ-Батора» будет «Художественный музей».
  • № 3, 6, 14, 16, 20, 23, 28р, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 42, 43, 64, 65, 66, 67, 74, 77, 80, 99 по направлению в центр после ул. Чкалова поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина. Остановки в районе сквера Кирова будут исключены.
  • автобус № 8 при следовании в мкр. Зеленый после ул. Чкалова направится по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, Декабрьских событий и далее по маршруту. Обратно после ул. Ленина поедет по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. Остановки «ул. Чкалова» (в центр), «Цирк», «Площадь графа Сперанского» будут исключены.
  • № 12, 16к по направлению в центр после ул. Ленина поедут по улицам Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Остановки «Площадь графа Сперанского» и «Сквер им. Кирова» будут исключены.
  • автобус № 56 при следовании из мкр. Солнечный после ул. Ленина направится по улицам Канадзавы, Марата, Сурикова, Нижняя Набережная, Декабрьских Событий, Рабочая и далее по маршруту. Из пр. Радищева после ул. Рабочая - по улицам Нижняя Набережная, Сурикова, Марата, Чкалова, Ленина и далее по маршруту. Остановки «Площадь графа Сперанского» и «Сквер им. Кирова» будут исключены.
  • № 28 при следовании в центр после Глазковского моста поедет по улицам 5-ой Армии, Сурикова, Марата, Чкалова и далее в обратном направлении. Остановки «ул. Чкалова» (в центр), «Сквер им. Кирова», «Цирк», «ул. Каландаришвили», «ул. Пролетарская» и «ул. Сухэ-Батора» будут исключены.
  • № 13 при следовании в центр после ул. Карла Маркса направится по улицам Каландаришвили, Желябова и далее в обратном направлении. Остановки «ул. Пролетарская», «ул. Сухэ-Батора», «Цирк» будут исключены.
  • автобус № 98 после ул. Карла Маркса поедет по улицам Киевская, Дзержинского, Литвинова и далее по маршруту.

 


/ СИА /
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