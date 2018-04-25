До конца Декларационной кампании-2018 осталась неделя

В России завершается Декларационная кампания-2018. Отчитаться о полученных в 2017 году доходах физические лица должны до 3 мая.

Сдать декларацию необходимо тем, кто получил в 2017 году доход, с которого, как правило, налог не удерживается налоговым агентом. К таким доходам относятся выигрыши в лотереи или дорогие подарки от друзей и дальних родственников, в частности, недвижимость, транспорт, акции или доли. Кроме того, заполнить декларацию и заплатить НДФЛ нужно:

если налогоплательщик продал имущество (например, квартиру, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения) или переуступил право требования;

если сдавал квартиру или машину в аренду, занимался репетиторством или оказывал любые платные услуги по договору как с физлицом, так и с организацией;

получал доход от источников за пределами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2017 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, медиаторы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Самый удобный способ сдать декларацию – сделать это с помощью личного кабинета налогоплательщика для физических лиц. Онлайн сервис позволяет автоматически заполнить нужные реквизиты, проверить ошибки, а также прикрепить необходимые документы. Декларация подписывается электронной цифровой подписью, которую можно сформировать в личном кабинете.

Оплатить налог необходимо не позднее 16 июля 2018 года.

За непредставленную декларацию и неуплату налога в срок налагается штраф: за непредставление декларации в срок - 5 % не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 рублей; за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

ФНС России обращает внимание, что заполнить декларацию на получение налоговых вычетов можно в любое время в течение года.