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Мэрия Иркутска запустила 13 микроавтобусов по маршруту No4

25 апреля 2018

Исполняющий обязанности начальника управления отделом пассажирских перевозок администрации Иркутска Николай Лановенко на брифинге 25 апреля заявил, что частный перевозчик по маршруту №4 Центральный Рынок – микрорайон Университетский возил людей незаконно, об этом сообщает ircity.ru

Напомним, что 25 апреля микроавтобусы маршрута №4 утром не вышли на линию в микрорайоне Университетский. Пассажиры несколько часов стояли на остановке.

По его словам, перевозчик отказался от пассажирских перевозок по этому маршруту и закрыл договор в мае 2017 года.

«С сегодняшнего дня город запустил свои автобусы по маршруту №4 для снятия транспортной напряжённости – 13 единиц малого класса», – отметил Лановенко.

24 апреля 2018 года на сайте администрации города была выставлена информация о конкурсе на определение перевозчика по маршруту №4.


/ СИА /
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