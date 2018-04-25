Мэрия Иркутска запустила 13 микроавтобусов по маршруту No4

Исполняющий обязанности начальника управления отделом пассажирских перевозок администрации Иркутска Николай Лановенко на брифинге 25 апреля заявил, что частный перевозчик по маршруту №4 Центральный Рынок – микрорайон Университетский возил людей незаконно, об этом сообщает ircity.ru

Напомним, что 25 апреля микроавтобусы маршрута №4 утром не вышли на линию в микрорайоне Университетский. Пассажиры несколько часов стояли на остановке.

По его словам, перевозчик отказался от пассажирских перевозок по этому маршруту и закрыл договор в мае 2017 года.

«С сегодняшнего дня город запустил свои автобусы по маршруту №4 для снятия транспортной напряжённости – 13 единиц малого класса», – отметил Лановенко.

24 апреля 2018 года на сайте администрации города была выставлена информация о конкурсе на определение перевозчика по маршруту №4.