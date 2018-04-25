Иркутянка при продаже дачи потеряла 150 тысяч рублей

Телефонный мошенник похитил у 53-летней жительницы Иркутска 150 тыс. рублей. Как сообщает 25 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, женщина разместила в Интернете объявление о продаже дачного дома, и ей позвонил незнакомец, который пообещал внести предоплату за недвижимость.

По инструкции мошенника иркутянка выполнила в банкомате несколько операций, после чего с её счёта пропали деньги.

Ещё одним потерпевшим от действий телефонных мошенников накануне стал 65-летний житель пос. Михайловска в Черемховском районе, у которого похитили 35 тыс. рублей.

Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что мужчина стал тысячным клиентом учреждения, за что якобы полагается приз. Злоумышленник попросил жителя Михайловки выполнить в банкомате несколько операций, после которых банковский счёт гражданина обнулился.