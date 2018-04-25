26 апреля в Иркутской области усилится ветер

26 апреля в Иркутской области местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с. На севере области на дорогах гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

МЧС настоятельно рекомендует жителям региона быть предельно осторожными в обращении с огнем и пожароопасными предметами, поскольку усиление ветра способствует распространению пожаров. Следует ограничить пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Необходимо помнить о недопустимости палов сухой травы и сжигания мусора в условиях особого противопожарного режима, действующего на территории области!