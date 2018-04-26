Нужна ли справка для бассейна?

Посещение бассейна – мероприятие не только приятное, но и очень полезное. Однако многие, найдя свободное время на плавание, сталкиваются с требованием учреждения предъявить справку о состоянии здоровья. Обязательная ли она, подскажет «АльфаСтрахование-ОМС».

Согласно последним установленным требованиям СанПиН 2121188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», взрослым справка для бассейна не нужна. Ее могут попросить только, когда возникает неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе. Именно в этом случае бассейн обязан затребовать от посетителей такой документ.

Дети до 12 лет и пенсионеры после 70 лет должны предоставить справку в обязательном порядке. Она содержит допуск врача к занятиям в бассейне, результаты анализов на энтеробиоз и яйцеглист.

Большинство бассейнов для взрослых продолжают требовать этот документ, исходя из опыта прошлых лет, или «на всякий случай». Зачастую таким образом они просто зарабатывают деньги, отправляя посетителей без справок проходить обследование в соседнюю комнату к своим врачам и получать документ за деньги. Очевидно, что анализ на гельминтоз в таких условиях провести нельзя, и процедура носит формальный характер.

За незаконное требование справки предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа (ч. 1 ст. 14.4, ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ). В данном случае вы имеете право написать заявление в Роспотребнадзор о ненадлежащем качестве исполнения услуг или даже обратиться в суд для взыскания компенсации за моральный ущерб.

Однако справка нужна в тех местах, где купаются дети. Таким образом, в бассейнах, где плавают и дети, и взрослые, справку могут попросить на законных основаниях.

«АльфаСтрахование-ОМС» напоминает, что справку ребенку или взрослому может выписать терапевт по месту жительства или любой другой врач на основании анализов. Выдача справки является платной. Бесплатной она может быть, если есть назначение лечащего врача. В таком случае у вас должно быть заключение с перечнем мероприятий по реабилитации, где будет прописано и посещение бассейна.

Дети, которые посещают детские сады и школы, проходят обследования в обязательном порядке. Для получения справки в бассейн достаточно обратиться к педиатру, который выдаст направления на анализы и на их основании оформит необходимый документ.

Платные медицинские центры также могут выписать справку после сдачи нужных анализов или формального осмотра.

«Флюрографическое обследование, на которое иногда направляют пациентов, к справке для бассейна не имеет никакого отношения, – говорит Светлана Бабарыкина, директор по региональному управлению ООО «АльфаСтрахование-ОМС». – Справка должна содержать печать выдавшего ее учреждения, именную печать врача и его подпись. Для взрослых срок действия справки не будет превышать полгода, как и для детей, но родителям не стоит забывать, что анализ на яйца гельминтов детям придется пересдавать каждые три месяца. Справку могут не выдать, если есть инфекции, заболевания глаз, лор-органов или кожи. Кроме того, беременным женщинам перед посещением бассейна стоит посоветоваться с гинекологом, а родителям грудных детей – с врачом-педиатром».